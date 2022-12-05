Anson Kong開日系甜品店「雪月花」 前四季酒店餅廚主理｜捐款至指定機構可享9折

MIRROR成員Anson Kong 江𤒹生(AK)，最近伙拍兄長於大角咀開日系甜品店「雪月花」，12月8日正式營業，主打由前四季酒店餅廚主理精心設計的一系列精緻日式甜點、日系刨冰等。另外，在開業首兩星期間，客人只要捐款至指定傷健社企及浪浪機構，堂食或外賣蛋糕即可享全單9折，享受甜品之餘又繼續共襄善舉！

日系甜品店「雪月花」即將開業

店名「雪月花」一字為日本慣用語，日本古代詩人多以此形容大自然的美麗景物，店內裝潢以濃厚日本京都風情為主調，全店面積近1,500呎，樓底超過3米高，極具空間感。店內設寬敞的和風內室，內室共設六枱坐位，客人可安座於日式榻榻米地台享用美食及茶飲，加上牆身以明月為主題的日本風窗櫺，彷如置身於古代日本府宅中。

MIRROR成員Anson Kong 江𤒹生(AK)

「雪月花」裝潢日本京都風情為主調

AK與哥哥均為100分貓奴，愛貓「芝麻」及「咪咪」的和服造型亦於新店首次公開！

每日限量30份特色甜品

「雪月花」主廚精心設計的三款特色甜品「渡月」、「嵐山」及「清水」，靈感源於京都著名景點，希望以甜蜜滋味帶食客暢遊京都。為保持出品質素，特色甜品每日限量30份，售完即止。

嵐山 – 焙茶心太軟伴柚子薄脆 $90

(每日限量30份) 渡月 – 檸檬柚子抹茶慕斯杏仁蛋糕 $90

(每日限量30份) 清水 – 紅莓醬和菓子麻糬伴梅酒味乳沬 $110 (每日限量30份)

貓主子造型刨冰

另外亦有賣相別緻的日式刨冰，當中以愛貓「芝麻」為靈感設計的「NEKO芝麻刨冰」($108) 深得AK大愛。黑芝麻味極濃郁，刨冰山則內藏豆腐味雪糕及自家製朱古力芝麻脆脆。刨冰更不惜工本採用日本溫泉水製冰，天然的鹼性溫泉軟水，入口更順滑。另有「士多啤梨味」、「羽衣搽茶味」及「焦糖果仁味」刨冰可選。

其他推介甜品/茶飲：

羽衣抹茶薩摩芋蒙布朗(聖誕版) $72

(每日限量30份)

貓貓忌廉麻糬卷蛋

原味(後) $80/pc

抹茶味(中)、焙茶味(前) $88/pc

自選茶品配和菓子甘味四品 $188/set

AK指名大愛的「芒果抹茶鮮奶」 ($70)，以鮮芒果茸及芒果糖蜜為基調，中間加入日本牛乳，最後以濃郁抹茶奶蓋平頂，色彩鮮艷！

捐款至指定機構 可享9折優惠

向來愛心爆棚的AK，繼「日暮家‧麵匠」開業時呼籲食客捐款支持浪浪救援機構，今次亦鼓勵大家行善。「雪月花」除了同樣支持「志永儍瓜儍狗特工隊基地」及「沙律貓狗之家」外，更將善舉延伸至支持傷健社企Tiffany’s Community Bakery Limited。食客於開業期首兩星期內捐款至上述機構，捐款不設下限，並於惠顧「雪月花」時出示捐款紀錄，堂食或外賣蛋糕即可享全單9折。

「我們共助‧我們共融」詳情

接受捐款期間: 即日起至2022年12月21日

可享優惠期間: 2022年12月8-21日

捐款金額: 不限

向「雪月花」職員出示捐款紀錄，堂食或外賣蛋糕即可享9折

「雪月花」開業詳情