景林商場￼「景林單車祭」｜尋寶活動＋單車主題市集＋單車電競￼

喜歡踩單車的朋友要留意！於11月中旬至12月期間，景林商場將舉辦一系列特備單車主題活動，包括單車騎行尋寶活動、單車主題市集、單車電競E-ride挑戰等等，與大家過一個健康好玩又充滿活力的秋冬。另外，商場更有連串精彩優惠放送，大家享受秋冬騎車樂趣之餘，又可盡享商場著數禮遇！

景林單車騎行尋寶活動

將軍澳景林商場單車駅及周邊範圍搖身一變成為多個藏寶地點，參加者會獲發一張地圖並須在限時之內騎着單車，沿着地圖路線及指示，完成指定任務並集齊印章後，即可回到景林商場單車駅衝過終點，換領豐富禮品！挑戰項目將糅合健康元素，配以玩味十足的任務，挑戰各位大腦潛能，爆發最強體力，讓大家齊齊鬥智鬥力贏獎品。透過尋寶漫遊，更加可深入認識及沿途欣賞不一樣的將軍澳。

Let’s Ride 單車主題市集

聯乘4am本地手作及設計市集主辦機構舉行單車主題市集，場內更設有單車互動打卡位，藉此推廣單車通勤文化。

日期：2022年12月17及18日（星期六及星期日）

時間：中午12時至下午6時

地點：將軍澳景林商場單車駅中庭

費用：免費

單車電競E-ride

與香港單車學院合作設置「虛擬單車電競場」，結合體育和電競的元素，利用模擬器、Al等技術，讓大家瞬間化身為公路單車選手進行虛擬競速比賽。 活動將設置挑戰排行榜，每月頭三名選手將有機會贏取豐富獎品！

日期：即日起至12月31日

時間：中午12時至下午6時

地點：景林商場單車駅地下16E號鋪 – 香港單車學院

參加辦法：於景林商場或明德商場消費滿$50，憑有效發票及讚好民坊Facebook及IG專頁，即可獲得一次挑戰機會

教育 x 運動商戶聯乘優惠多重賞

於商場教育及運動商戶消費滿$600，憑最多兩張有效收據，即有機會換領$100運動及教育商戶優惠券兩張，商戶現金券適用於景林商場及明德商場指定參與商戶。(數量有限，先到先得，換完即止)

日期: 即日起至換完即止 時間: 上午11時至晚上10時 地點: 景林商場 / 明德商場客戶服務櫃檯

*商場租戶及其員工不得參與是次推廣活動。

騎車購物日日賞

於景林商場 / 明德商場即日以電子貨幣*累積消費滿$200或以上，憑最多兩張不同商戶的機印發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會換取景林商場x 明德商場$20商場現金券。每人每日憑每組有效發票最多可換領一張。（數量有限，先到先得，換完即止)