石籬商場冬日四重賞｜聖誕女郎派禮物＋大抽獎

聖誕節及新年將至，石籬商場於今年12月至2023年1月推出連串好玩又著數的活動 —— 冬日四重賞：行街購物日日賞、石籬聖誕嘉年華、石籬冬日巡遊賞及籬商場「獎賞方程式」大抽獎 ，邊玩邊購物，過一個開心又豐足的冬日！

冬日四重賞詳情

第一賞：行街購物日日賞

於商場即日以電子貨幣累積消費滿$200或以上，憑最多兩張不同商戶的機印發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會換取石籬商場$20商場現金券。每人每日憑每組有效發票最多可換領一張。(數量有限，先到先得，換完即止)

活動日期: 即日起至換完即止

換領時間: 上午11時至晚上10時

換領地點: 石籬商場二期三樓客戶服務櫃檯

第二賞：石籬聖誕嘉年華

社署「石籬友里」小區平台及凝動香港體育基金將於石籬GRIND主場舉辦「敢動石籬。聖誕嘉年華」，屆時會有小型開幕禮、新興運動項目體驗、遊戲攤位及社福機構服務介紹，歡迎一眾街坊參與。參加者只需贊好或追蹤民坊Facebook 或 Instagram專頁，並於活動期間上載照片 #民坊、#石籬GRIND主場及#敢動石籬，即可換領$20商場現金券。 (數量有限，先到先得，換完即止)

活動日期: 2022年12月17日(星期六)

活動時間:下午2時至5時

活動地點: 石籬商場石籬GRIND主場

費用: 全免

報名: https://forms.gle/17a1T8FmjR2UCEZFA

第三賞：石籬冬日巡遊賞

於聖誕及新年期間邀請聖誕女郎及財神爺於商場大派禮物，將歡樂帶到商場內的每個角落。

聖誕女郎巡遊派禮物

活動日期：2022 年12月24及25日

活動時間：下午2時至5時

活動地點：石籬商場內 財神巡遊派金元寶

活動日期：2023年1月27日

活動時間：下午2時至5時

活動地點：石籬商場內

第四賞：石籬商場「獎賞方程式」大抽獎

抽獎券換領日期：2023年1月1日至2023年3月31日

抽獎券換領時間：上午11時至晚上10時

抽獎券換領地點：商場二期三樓客戶服務櫃檯