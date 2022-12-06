MIRROR聯乘麥當勞 12子個人專屬餐廳＋13款MIRROR巴士遊走全港

今個12月，麥當勞與MIRROR再度聯手，Baby MIRROR Mini公仔套裝將於12月8日起在麥當勞App獨家換購！另外亦設有12子個人專屬餐廳，以及13款MIRROR主題巴士，相信一眾鏡粉12月有排忙！

Baby MIRROR Mini公仔套裝 即將發售

麥當勞首度與MIRROR聯乘推出的Baby MIRROR Mini公仔套裝，將於12月8日上午11時起於麥當勞App正式發售，麥當勞App用戶可於App內使用指定電子優惠券並成功交易，即可購買限量版 Baby MIRROR Mini公仔套裝。是次共推出5張不同組合的優惠券，包括4張各有3位MIRROR成員的限量版Baby MIRROR Mini 公仔套裝A、B、C及D，以及1張一次過預購全套12款的限量版 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E，方便各位MIRO自由選購心水組合！

限量Baby MIRROR Mini 公仔套裝A、B、C及D均為現貨，大家成功交易後可於即日到所選餐廳取貨，讓Baby MIRROR與大家同慶聖誕！而一次過擁有全套12款的限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E則於2023年1月中旬開始安排陸續取貨。

同時，所有餐廳只會售賣1款公仔套裝（現貨）及四合一套裝（預售），歡迎粉絲預先留意心水公仔套裝之發售餐廳，屆時亦可到網上查閱每間餐廳的供應量（連結按此 ）。而每套公仔套裝亦包括麥當勞$20禮券1張，讓Baby MIRROR陪您以超值價錢享受爆蒜麥炸雞！每位麥當勞App用戶可使用限量Baby MIRROR Mini公仔套裝A-D優惠券各4次；限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E則只可使用一次，成功預購的用戶會收到電郵確認。所有Baby MIRROR Mini公仔套裝均數量有限，售完即止。

MIRROR期間限定主題餐廳全新登場

由即日起，金鐘海富中心麥當勞化身為MIRROR期間限定主題店，門口會展出MIRROR以及Baby MIRROR全員的巨型海報， 而餐廳內部則掛滿成員的型格Banner，以及多款Baby MIRROR卡通海報。餐廳亦設有打卡區，將會每週輪流展出3位成員的1:1人形紙板公仔，姜濤、Stanley和Tiger的1:1 紙板公仔由即日起率先登場！

金鐘海富中心麥當勞旗艦主題餐廳門口會展出MIRROR以及Baby MIRROR全員的巨型海報，迎接大家來到麥當勞餐廳 Baby MIRROR遍佈金鐘海富中心麥當勞餐廳每個角落，處處都是打卡點

MIRROR 12子個人專屬餐廳

今次亦新增12位成員的個人專屬餐廳，餐廳遍佈港九新界，分別展示12位偶像的巨型海報，以及以每位成員做設計藍本的1.2 米高Baby MIRROR 3D Figure。

MIRROR 12子個人專屬餐廳 地址：按此

姜濤個人專屬餐廳 Anson Lo個人專屬餐廳

Jer個人專屬餐廳 Ian個人專屬餐廳

Jeremy個人專屬餐廳 Lokman個人專屬餐廳



Alton個人專屬餐廳 Tiger個人專屬餐廳



Edan個人專屬餐廳 Stanley個人專屬餐廳



Frankie個人專屬餐廳 AK個人專屬餐廳

麥當勞 x Baby MIRROR巴士遊走全港

此外，為慶祝Baby MIRROR 首次登陸麥當勞，今次特意安排了共13款MIRROR巴士及Baby MIRROR巴士於全港各區行走，讓粉絲參與朝聖之旅，乘搭專屬巴士！每個成員均擁有自己的獨立MIRROR車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調。大家可以一連四星期跟著Baby MIRROR去全港旅行，展開打卡之旅！