益母草湯　具婦科調理功效￼

益母草是植物界恩賜給女士們的婦科良藥之一，藥用價值非常高而且應用廣泛。益母草——始載於《本經》，為唇形科草本植物。於夏季莖葉茂盛，花未開或初開時採割地上部分、鮮用或曬乾用均可。筆者在此跟讀者們分享一些有關益母草對於女性日常調理身體的保健湯水。

中藥小百科

【別名】茺蔚、益明、益母蒿

【性味】辛、苦、微寒

【歸經】歸心、肝、膀胱經

【功效主冶】

活血袪瘀：用於婦科月經不調或閉經、產後腹痛。 利尿消腫：用治水腫、小便不利。 清熱解毒：對於熱毒壅滯或濕熱所致的皮膚瘡癰、癢疹，有止癢消癰的作用。

【益母草桑寄生湯】

【材料】: 益母草12克、桑寄生15克、龍眼肉20克、枸杞子6克、雞蛋1個（先煮熟去殼）、大棗3枚。

【做法】: 益母草、桑寄生、龍眼肉、枸杞子、大棗、用約三碗水浸泡30分鐘後武火煮滾後放入雞蛋、轉文火再煮50分鐘。

【功效】: 滋補肝血、活血調經、潤膚美肌。可舒緩女性月經周期不適、血虛腰酸、面色蒼白。

【益母草四物湯】

【材料】: 益母草12克、川芎10克、全當歸6克、白芍15克、熟地黃15克、大棗3枚、生薑3片。

【做法】: 將湯料用三碗水浸泡30分鐘、然後武火煮滾後轉文火再煮50分鐘。

【功效】: 活血散瘀、調經止痛、滋陰補血適用於氣血不足、體虛偏寒、子宮寒冷所引起的月經瘀血、舒緩痛經。

【益母草烏雞湯】

【材料】: 益母草50克（洗淨切小段）、烏雞1隻（去皮燙水後斬件）、龍眼肉20克、枸杞子6克、當歸6克、川芎6克、大棗3枚。

【做法】: 龍眼肉、枸杞子、當歸、川芎、大棗加入約1500ml水浸泡30分鐘後武火煮滾、放入烏雞、益母草、轉文火煮1小時、加入適量鹽調味。

【功效】: 活血祛瘀、清除惡露、調理身體。可用於婦女產後坐月飲用。

【注意事項】

感冒期間忌服 正在服用其他藥物者忌服 孕婦或哺乳期間忌服 對任何益母草及中草藥的過敏者忌服 如有任何疑問請先向中藥師或中醫師查詢

作者：國際中藥及食品發展聯會成員食品部副主任梅英