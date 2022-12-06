聖誕節好去處2022｜KAKAO FRIENDS登陸Mikiki、卓爾廣場 6米高Ryan首爾塔＋韓遊熱點打卡位

聖誕節好去處2022｜今個冬日，韓國國民卡通角色KAKAO FRIENDS驚喜現身新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，率先帶領大家玩轉韓國8大潮人必到打卡熱點，讓一眾粉絲於香港亦能體驗到韓劇主角般的地道生活！其中Ryan將會在指定日子驚喜現身Mikiki，大派福利與大家開心合照，把握難得機會捕捉KAKAO FRIENDS的元祖成員吧！

KAKAO FRIENDS登陸Mikiki、卓爾廣場

風靡韓國的人氣卡通角色KAKAO FRIENDS，以全新旅遊主題「KAKAO FRIENDS韓遊假期」登陸新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場，12月期間將聯乘韓國觀光公社香港支社，展示至新至潮觀光熱點與冬日節目主題展覽，更會聯同旅行社推出精選旅遊優惠！

MIKIKI 5大星級打卡點

KAKAO FRIENDS皇牌成員Ryan率領一眾好友，在Mikiki地下中庭歡迎大家踏上KAKAO FRIENDS家族精心安排的「韓遊假期」，盡情發掘韓國各地風光，準備好就馬上起程吧！

Ryan暢遊N首爾塔

俯瞰首爾全景，怎能錯過近6米高的城中地標「Ryan暢遊N首爾塔」！閃亮燈泡從塔頂延伸，為冬日佳節增添浪漫氣氛，最適合情侶們結伴同遊欣賞一番。

Apeach心鎖橋

跟住韓劇去旅行！南山公園愛情鎖牆是港人熟悉的韓綜《我們結婚了》及劇集《來自星星的你》取景地！愛侶紛紛以鐵鎖為定情信物，許願永不分離。俏皮可愛的Apeach正等待命中注定另一半的出現！

Muzi & Con玩轉南大門

來到首爾重要地標「Muzi & Con玩轉南大門」，以傳統國寶級建築南大門為概念，呈現韓國別具歷史意義的一面；Muzi與Con保持一貫淘氣作風，以鬼馬甫士拍照留念，一於齊齊拍照到此一遊！

Choonsik小食檔

軟萌的Choonsik曾經是流浪街頭的小貓，由他親自推薦韓國街頭地道小食檔，搜羅巷弄間隱世美食！遊客至愛辣炒年糕、芝士熱狗及紅遍全球劇集《魷魚遊戲》中的椪糖，多款街頭美食等你來試！當然不少得Choonsik愛不釋手的暖笠笠紫薯，同樣是韓國寒冬的代表小食！逢指定週末及公眾假期，小食檔更會變成遊戲攤位，大派特色小禮物！

Neo & Frodo、Jay-G、Tube購物大道

位於首爾東邊的聖水洞躍升2022全新時尚購物區！一於走訪帥氣Jay-G店長營運的精品咖啡店、時尚達人Neo與本命CP Frodo的時裝店，逛盡韓式小店林立的購物大道，享受冬日極致購物樂！

於內向小鴨Tube主理的韓風自拍照相館，更可即場大玩即影即有！隨心揀選KAKAO FRIENDS角色萌趣相框，與摰友親朋拍攝韓風相片，掃瞄二維碼即可下載，費用全免。

卓爾廣場 3大星級打卡點

Apeach風車小屋

五彩繽紛的小屋中，不難發現在巨型風車屋旁落力賣萌的Apeach，得意表情必定吸引大家爭相打卡合照！

Neo & Frodo港口公園

想體驗非一般韓國之旅，就要跟隨地膽Neo及Frodo到訪區內秘景港口公園，伴你遊覽彩色漁港，置身大自然盡情享受假日悠閒時光！

Ryan & Choonsik休憩站

Ryan及Choonsik為步伐急促的旅客打造文青感滿分的休憩區，於奶油色韓系木椅上稍作休息後，繼續投入開心滿FUN的豐富旅程！

Mikiki X卓爾廣場「KAKAO FRIENDS韓遊假期」詳情

開放日期：2022年12月6日至2023年2月26日

開放時間：上午10 時至晚上10時

地點：Mikiki地下中庭、卓爾廣場地下中庭

Ryan粉絲見面會