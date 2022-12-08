減輕腳痛關鍵　消炎配合處方矯形鞋墊

都市人常見的腳痛有很多種，包括因腳底筋膜炎引致的腳踭或腳前掌痛，或者拇趾外翻，以及腳踝關節痛，腳跟後方的阿基里斯筋腱炎等。而原因很多時都和工作性質需要長期站立，或走路比較多，或經常要背負重物等有關。另一主要原因則是天生腳型不理想。

曾經有一個嚴重腳痛的個案，是一位在地盤工作的男士。他本身受腳痛纏繞已有近十年，當時正在一幢大廈的地盤工作，工作既粗重，站立和走路的時間也很多，很多時需要陡步上落三、四層樓，可想而知對膝關節和整隻腳的撞擊力十分厲害。加上他本身的腳部結構，足弓部位屬於嚴重扁平足，即赤腳站立時從側面看幾乎沒有足弓，平日站著時腳後筋已歪向一邊。開工時經常要穿著十分堅硬的鋼頭鞋，也阻礙了他腳部的柔韌性。而他本身又超重，體重有200多磅。種種原因加起來，令他在那地盤工作一段時間後，便患上腳底筋膜炎，腳踭非常痛，並長了很多繭。他才40多歲，但診斷結果發覺他雙腳後跟已長出了骨刺。

以上可說是因勞損引致腳痛的較極端例子。在脊醫來說，對這類個案首先會做一個詳細檢查，找出腳痛的成因，包括外在成因如工作環境、生活模式、日常所穿的鞋子等；內在原因則包括天生腳型不理想，足弓過高或過低，膝關節不對位等。經過檢查後，就可以診斷出成因，再決定治療方案。

例如若腳部關節已經出現發炎，比較安全的治療方法是先進行冰敷，或以超聲波、衝擊波等幫助消炎，然後進行關節矯正。經過消炎和矯正，就可減少病人身體發炎的情況。與此同時，可視情況考慮處方矯形鞋墊，因為鞋墊的功能是幫助我們走路的時候，腳部的壓力可以平均分配在整個腳掌，而非過份集中於腳後跟或腳前掌，這樣對減少痛症很有幫助。

最後提提大家，不論哪一種腳痛，若單靠止痛藥，一般都是治標而不治本。一些輕微的腳痛，若工作環境許可，應盡量減少長期站立，多些坐下小休。同時要注意每天做腳部運動，例如拉筋，可將關節和韌帶拉鬆。當腳痛嚴重的時候，建議應請教專業人士。