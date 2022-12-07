冬至盆菜2022 5大必試人氣盆菜推介

冬至盆菜2022 丨冬至是中國人最重要的節氣之一，一家人聚在一起食飯做冬，除了吃寓意團圓的湯圓外，當然不少得一個包羅萬有的盆菜，今次為大家挑選了5間人氣盆菜，部分更可享早鳥優惠，有興趣的話記得早點訂購啊！

高質日式盆菜 申子居酒屋

日式居酒屋申子近年推出日式盆菜，主打「無糖、無味精、無添加劑」，湯底更以無激素白雞餚煮，適合一眾追求健康的家庭，除了新鮮生猛的波士頓龍蝦，其餘食材均於日本直送，如廣島蠔、北海道帆立貝、鹿兒島豬軟骨、磯煮鮑魚，而且每個盆菜均是尚日朝早新鮮即製，保正新鮮，所以每日只限量50個，售完即止。而盆菜使用的鑄鐵鍋，是近年醫生大推的煮食器皿，以鑄鐵鍋煮食有效維持心臟健康哩！

極上の龍蝦日式盆菜 2至4人 $2,200；4至6人 $2,600

申子居酒屋

地址：旺角黑布街74-76號地下1號舖

電話：5998 9188

訂購按此

家中品嚐米芝蓮 逸東軒

向來以高質見稱的逸東軒，今年帶來星級鮑魚盆菜，以多款矜貴食材入饌，包括原隻十頭鮑魚、頂級蠔豉、婆參、中蝦、柱甫、花菇，以及原條釀綾魚等14款配料，超級豐富，此外還有超過20款招牌菜，如高湯波士頓龍蝦伊麵、乾葱鮑魚雞煲等，同樣能安坐家中就可享用，而且所有菜式均附以精美砂鍋承載，可循環再用。供應期由12月10日至22日。

星級鮑魚盆菜 6位用 $2,388；12位用 $4,688

逸東軒

地址：九龍彌敦道380號逸東酒店B2樓層

電話：2710 1093

訂購按此

家的味道 徐記廚房點心

位於太子的徐記廚房點心，今年推出4款不同Size的盆菜，無論是1-2人的小家庭，抑或12人份量都照顧得到，非常貼心！4人起份量盆菜除了有鮑魚、花膠、冬菇、瑤柱甫外，亦有美國大蝦、鹽焗雞及客家炆豬肉等18款配料，保證足料兼飽肚。由即日起至12月10日，訂購時輸入優惠碼TSUIKEE60，即可減$60！

1-2人迷你盆菜 $298、4人份 $698、6-8人份 $1,388、10-12人份 $1,888

徐記廚房點心

地址：旺角花園街239號嘉慶苑地下

電話：2725 3863

訂購按此

兩款口味配搭 富東閣海鮮酒家

以片皮鴨聞名的富東閣，於沙田極具人氣，為了一嚐招牌菜，經常大排長龍！今年富東閣推出鮑羅萬有及鄉村風味兩種盆菜，前者除了扣鮑魚、花膠、沙井蠔、豬手及海蝦等食材；後者則以花膠、貴妃雞、玉掌及海蝦等，兩款都有20款食材，非常豐富，而且都有5種Size可揀，多人少人食都冇問題！

鮑羅萬有盆菜 3位 $928、4位 $1,128、6位 $1,628、9位 $2,178、12位 $2,728

鄉村風味盆菜 3位 $738、4位 $868、6位 $1,228、9位 $1,628、12位 $2,028

富東閣海鮮酒家

地址：沙田瀝源商場二期一樓5號舖

電話：2699 8333

訂購按此

價錢最抵 基隆茶餐廳

別以為茶餐廳只有碟頭飯，位於太子的基隆茶餐廳每年都會推出盆菜，不少食客光顧完都大讚又抵又好食！今年基隆推出三種Size的盆菜，一人前、3至5人及6至8人，由12月7日開始至2023年1月2日每天供應，如果人數較多，不妨加多個招牌菜古法雙冬羊腩煲及川味麻辣雞煲，過一個暖笠笠的冬至。

一人前 $138、細（3-5位）$688、大（6-8位）$888

基隆茶餐廳

地址：九龍界限街24號地下

電話：6378 8715（WhatsApp）

訂購按此