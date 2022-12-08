日本便利店貼告示 禁外國客人買肉包時說「這個」 店方解釋⋯⋯

不可以再「this this this」？近日有日本網民在Twitter上分享一張照片，見到大阪的一家LAWSON便利店在蒸包櫃貼上一張全日文的告示，意思大概是「外國客人們，禁止說『這個』，說『請給我肉包』」告示上的「這個」旁邊還畫上一隻手指，似乎是要求外國客人不要手指著蒸包櫃然後說「這個」(これ/ Kore），而是要說出完整句子「請給我肉包」(肉まんください/ Nikuman Kudasai)。

但如果是不懂日文的外國人，又如何看懂這張告示的意思，從而照店家的意思去做？

買肉包不可以說「これ」

這則告示隨即在社交平台上引起熱議，不少人認為如果告示寫給外國客人看，就應該用英文及其他語言撰寫。有網民提到即使是日本人，但商品名稱太長或漢字太複雜時，都只會說「これ」而已；另外，有網民建議便利店可以為不同商品寫上編號，那就能避免不必要的誤會。

LAWSON便利店 (示意圖)

便利店事後解釋及道歉

告示引起熱論後，有日本網媒就事件向LAWSON查詢，對方表示該店有許多外國客人光顧，但由於各款蒸包的外觀非常相似，經常發生客人買錯包的情況，所以才貼出此告示；店方對告示引起誤會及令心不快感到抱歉，會好好反省。又提到現已將告示移除，並提醒所有分店妥善處理。

有網民分享，原來有其他便利店馬上「抽水」，貼告示稱歡迎客人說「這個、這個」，ok！