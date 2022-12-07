尖沙咀餐廳火山鍋「爆炸」女食客被燙傷臉 店長處理惹公憤

日前一位女網民於Facebook「香港邊爐關注組」分享慘痛經歷，她表示自己於12月4日光顧尖沙咀餐廳「黑樺牛牧場」，並點了該店招牌菜「台灣麻辣火山鍋」，火鍋特別之處是店員會在冬瓜製成的「火山口」倒入酒精，並將之點燃加熱，形成奪目的火焰效果，打卡一流。

誰不知「火山鍋」，原來真的會「火山爆發」？

「火山鍋」爆炸 辣油四濺燙傷女食客

在鍋底上桌後，員工於火山洞口加入酒精點火，火燄消失後，員工再於洞口加入麻辣油，事主亦沒有加入任何食物或水，或攪拌鍋底。但在大約10分鐘後，火山鍋突然爆炸，湯底更誇張地濺上天花板，事主形容：「麻辣油將我由頭到腳掩蓋，我嚇到奮力向走廊逃離，大叫個鍋爆炸呀！」、「由於眼睛及面部均得到火山漿洗禮，眼睛面部開始出現刺痛感，左眼視力亦有點朦糊。」

火山鍋突然爆炸，辣油四淺至整個桌面

女事主臉部慘被辣油燙傷

「如果選擇報警，這餐便需要收費」

店長當時解釋，從未發生過類似情況，拍下現場相片後致電請示經理。店長指經理說會賠償清潔費，但「如果選擇報警，這餐便需要收費。」事主為保障自己，最終決定報警處理及入院觀察。醫生診斷事主有面部燙傷，而餐廳在事主公開事件前，對其情況亦不聞不問，從未致歉。

事主對餐廳的處理非常氣憤，在帖文末表示：「賠償並不重要亦不需要了，但受傷如果係小朋友，老人家，後果不堪設想。 真的憤怒了！」

爆炸致辣油直噴天花板，非常誇張

名牌手袋亦不能倖免

事主拍下全身被辣油濺污的狀況

餐廳事隔兩日道歉

在事故發生後兩日，店方才於Facebook專頁發道歉啟示，鄭重向事主道歉及致意最深切慰問。告示中餐廳表示事後已停售該火鍋，亦承認事件處理不當，承諾會加強員工的內部培訓；另外又已與事主溝通，確保對方得到合適的醫療支援，以財物上的損失得到補償。