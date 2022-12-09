中醫調理　提升太陽氣質

現代人除了講求樣貌好、皮膚白，氣質也不可或缺。每一代的年輕人，每一代的明星，都講求氣質，但當然氣質不是具體的，無法用眼耳口鼻等感官判斷它的存在，而只能憑感覺。於是，如何能讓人感覺到你有氣質，便成為一門重要的學問了。

別以為中醫學只是關乎治病，其實中醫的理論和個人氣質也很有關係。

氣質是美感的、自然的、有獨特個性和有個人魅力的一種表現。氣質亦有著較明顯的個體差異，每個人的氣質都不盡相同。而中醫根據每個人的陰陽盛衰，將人的氣質分為五種，無論你是屬於哪一種，只要使人感覺到你精神奕奕，語言流暢，表情自然，體態自如，你就已經充滿魅力了。每個人都希望自己是個很有氣質的人，而事實上，中醫所說的氣質，也不全然是天生的，可以在後天培養，可以造就出來。

第一種屬於「太陽氣質」。太陽氣質的人陽氣特別旺盛，氣血特別充足，目光炯炯有神，性格剛毅堅定，說話有力，動作敏捷，精力充盛有魄力，有自信及有進取心，給人一種很安全可依靠的吸引力。這種氣質最合適男士們，但在女士身上也會出現的，如果女士美麗大方兼有這種氣質，老闆就離不開她，公司的同事們也會依靠她。所以，太陽氣質是一種有凝聚力的氣質。

如果要培養一個人的太陽氣質，中醫會用「補心陽」和「補腎陽」的方法。因為心臟強壯的人意志力特別強，有承擔有魄力有膽量；而腎陽強盛的人會充滿魄力和雄性魅力，胸特別挺，腰特別直，腳步特別有力。所以，當你的身體健康了，質素提高了，你就會不自覺地自然流露出一種太陽的氣質。但是，如果太過了，就會出現性情暴躁易怒，衝動、主觀、傲氣等性格缺點了。

所以，想透過「補心陽」和「補腎陽」來提升太陽氣質，絕不能只靠服食某類藥物，最好先請教你相熟的註冊中醫師。