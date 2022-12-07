Google香港2022年度搜尋榜出爐 林俊賢登熱搜娛樂名人榜首
Google 香港 2022 年度搜尋榜新鮮出爐！Google搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的話題，港人繼續關心本地及國際時事，今年上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」、「烏克蘭」等。
疫情關鍵字繼續熱搜 國際時事成熱搜頭條
Google 香港 2022 年度熱搜關鍵字
- 疫苗預約
- 強制檢測
- iPhone 14
- 烏克蘭
- 安倍晉三
- URBTIX
- MIRROR 演唱會
- 美麗戰場
- 快速測試
- 李家超
Google 香港 2022 年度熱搜話題人物
- 李家超
- 谷愛淩
- 羽生結弦
- 佩洛西
- 洪為民
- 胡錦濤
- 徐英偉
- 普京
- 容海恩
- 習近平
Google 香港 2022 年度熱搜頭條
- 烏克蘭
- 安倍晉三
- 香港疫情
- MIRROR 演唱會
- 疫苗通行證
- 消費券
- 氣候變化
- Omicron
- NFT
- 保就業計劃
Google 香港 2022 年度熱搜財經話題
- 消費券
- NFT
- OpenSea
- 綠色債券
- Luna
- FTX
- 銀色債券
- 定期存款
- 第六輪防疫抗疫基金
- 強積金對沖
香港人關注本地創作及藝人動向
Google 香港 2022 年度熱搜娛樂名人
- 林俊賢
- 張敬軒
- 林家謙
- 林志穎
- 袁嘉敏
- COLLAR
- Johnny Depp
- 李易峰
- Amber Heard
- Will Smith
Google 香港 2022 年度熱搜電影
- 正義迴廊
- 明日戰記
- 壯志凌雲：獨行俠
- 飯戲攻心
- 月老
- 奇異博士2：失控多元宇宙
- 智齒
- 阿媽有咗第二個
- 闔家辣
- 緣路山旮旯
Google 香港 2022 年度熱搜節目
- 美麗戰場
- 家族榮耀
- 金宵大廈 2
- 社內相親
- 鐵拳英雄
- 尚食
- 星漢燦爛
- 白色強人 2
- 超能使者
- 單身即地獄
港人熱搜本地好去處與外遊景點
Google 香港 2022 年度熱搜本地熱點及活動
- 書展
- 林家謙演唱會
- 張敬軒演唱會
- 香港故宮文化博物館
- 動漫節
- 科學館恐龍展覽
- 會展站
- 香港海洋公園水上樂園
- 中秋節
- 電腦節
Google 香港 2022 年度熱搜景點
- 京都
- 福岡
- 東京
- 大阪
- 沖繩
- 名古屋
- 神戶
- 河口湖
- 和歌山
- 新加坡
Google 香港 2022 年度熱搜酒店
- 香港富麗敦海洋公園酒店
- 北角海逸酒店
- 香港嘉里酒店
- 九龍酒店
- 青逸酒店
- 香港海景絲麗酒店
- 香港荃灣帝盛酒店
- 香港JW萬豪酒店
- 麗豪航天城酒店
- 九龍海灣酒店
一搜掌握遊戲攻略、字詞及潮語解釋、食譜
Google 香港 2022 年度熱搜遊戲攻略
- 艾爾登法環
- 寶可夢傳說阿爾宙斯
- 賽馬娘
- 寶可夢 朱／紫
- 三國志幻想大陸
- Vampire Survivors
- 噠噠特攻
- 跑車浪漫旅7
- 異度神劍3
- 地平線西域禁地
Google 香港 2022 年度熱搜意思
- NFT
- mm7
- 痞子
- 見字飲水
- 白卡
- ntr
- emo
- perky
- imax
- 中二病
Google 香港 2022 年度熱搜英譯中
- PCR test
- paracetamol
- quarantine
- aloft
- paranoid
- wrung
- tacit
- cynic
- ulcer
- swill
Google 香港 2022 年度熱搜中譯英
- 烏克蘭
- 母校
- 核酸檢測
- 喉嚨痛
- 快速測試
- 全民檢測
- 倉鼠
- 消費券
- 確診
- 柬埔寨
Google 香港 2022 年度熱搜食譜
- 佛跳牆
- 紅棗糕
- 撈起
- 魚香茄子
- 卡邦尼意粉
- 麻糬波波
- 碗仔翅
- 菠蘿包
- 豆腐花
- 大阪燒
Google 香港 2022 年度熱搜食材
- 西蘭花
- 低筋麵粉
- 雞柳
- 豬頸肉
- 牛仔骨
- 娃娃菜
- 肉碎
- 豬軟骨
- 西芹
- 旺菜