Google香港2022年度搜尋榜出爐 林俊賢登熱搜娛樂名人榜首

Google 香港 2022 年度搜尋榜新鮮出爐！Google搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的話題，港人繼續關心本地及國際時事，今年上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」、「烏克蘭」等。

疫情關鍵字繼續熱搜 國際時事成熱搜頭條

Google 香港 2022 年度熱搜關鍵字

疫苗預約 強制檢測 iPhone 14 烏克蘭 安倍晉三 URBTIX MIRROR 演唱會 美麗戰場 快速測試 李家超

Google 香港 2022 年度熱搜話題人物

李家超 谷愛淩 羽生結弦 佩洛西 洪為民 胡錦濤 徐英偉 普京 容海恩 習近平

Google 香港 2022 年度熱搜頭條

烏克蘭 安倍晉三 香港疫情 MIRROR 演唱會 疫苗通行證 消費券 氣候變化 Omicron NFT 保就業計劃

Google 香港 2022 年度熱搜財經話題

消費券 NFT OpenSea 綠色債券 Luna FTX 銀色債券 定期存款 第六輪防疫抗疫基金 強積金對沖

香港人關注本地創作及藝人動向

Google 香港 2022 年度熱搜娛樂名人

林俊賢 張敬軒 林家謙 林志穎 袁嘉敏 COLLAR Johnny Depp 李易峰 Amber Heard Will Smith

Google 香港 2022 年度熱搜電影

正義迴廊 明日戰記 壯志凌雲：獨行俠 飯戲攻心 月老 奇異博士2：失控多元宇宙 智齒 阿媽有咗第二個 闔家辣 緣路山旮旯

Google 香港 2022 年度熱搜節目

美麗戰場 家族榮耀 金宵大廈 2 社內相親 鐵拳英雄 尚食 星漢燦爛 白色強人 2 超能使者 單身即地獄

港人熱搜本地好去處與外遊景點

Google 香港 2022 年度熱搜本地熱點及活動

書展 林家謙演唱會 張敬軒演唱會 香港故宮文化博物館 動漫節 科學館恐龍展覽 會展站 香港海洋公園水上樂園 中秋節 電腦節

Google 香港 2022 年度熱搜景點

京都 福岡 東京 大阪 沖繩 名古屋 神戶 河口湖 和歌山 新加坡

Google 香港 2022 年度熱搜酒店

香港富麗敦海洋公園酒店 北角海逸酒店 香港嘉里酒店 九龍酒店 青逸酒店 香港海景絲麗酒店 香港荃灣帝盛酒店 香港JW萬豪酒店 麗豪航天城酒店 九龍海灣酒店

一搜掌握遊戲攻略、字詞及潮語解釋、食譜

Google 香港 2022 年度熱搜遊戲攻略

艾爾登法環 寶可夢傳說阿爾宙斯 賽馬娘 寶可夢 朱／紫 三國志幻想大陸 Vampire Survivors 噠噠特攻 跑車浪漫旅7 異度神劍3 地平線西域禁地

Google 香港 2022 年度熱搜意思

NFT mm7 痞子 見字飲水 白卡 ntr emo perky imax 中二病

Google 香港 2022 年度熱搜英譯中

PCR test paracetamol quarantine aloft paranoid wrung tacit cynic ulcer swill

Google 香港 2022 年度熱搜中譯英

烏克蘭 母校 核酸檢測 喉嚨痛 快速測試 全民檢測 倉鼠 消費券 確診 柬埔寨

Google 香港 2022 年度熱搜食譜

佛跳牆 紅棗糕 撈起 魚香茄子 卡邦尼意粉 麻糬波波 碗仔翅 菠蘿包 豆腐花 大阪燒

Google 香港 2022 年度熱搜食材