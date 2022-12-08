Pret A Manger推聖誕限定美食＋慈善活動

Pret A Manger由即日起至2023年1月3日，推出一系列期間限定的節日美點及慈善活動，除了多款聖誕主題的輕食丶飲料及派對拼盤外，Pret更會與慈善機構樂餉社（Feeding Hong Kong）合作 —— 顧客凡選購指定節日限定美點，Pret A Manger即會捐贈港幣1元予樂餉社，讓大家享受美食之餘同時做善事！

Pret A Manger 聖誕節的滋味享受

聖誕節，又怎少得了火雞？Pret A Manager的招牌節慶美點「聖誕精選火雞午餐三文治」再度回歸，以火雞搭配紅莓醬丶嫩菠菜丶脆洋蔥及蛋黃醬等，成就繽紛的聖誕精選滋味。

「聖誕精選火雞午餐三文治」（$29）

「聖誕火雞熱烤卷」（$48）

「聖誕火雞法式長麵包」（$48）

全新應節熱食精品

Pret A Manger今年首度推出的兩款全新應節熱食精品，已於2022年12月7日起供應，分別是以英國經典地道的聖誕美饌「豬包毯——煙肉包腸仔」（Pigs in Blankets）為藍圖設計的「煙肉腸卷蜜糖芥末堡」，以及材料豐盛的「焗芝士煙肉腸卷通粉」，食完暖笠笠！

「煙肉腸卷蜜糖芥末堡」（$46）

「焗芝士煙肉腸卷通粉」（$69）

更多精選聖誕滋味

「Godfrey聖誕薑餅曲奇」（$29）

「聖誕乾果批」（$15）

「紅莓香脆麥片乳酪」（$30）

還有兩款暖心飲品，以Pret招牌焦糖堅果小麥捧（Love Bar）為藍本的「Love Bar牛奶咖啡」（左, $42）及「Love Bar朱古力」（右, $42）

節日派對拼盤

12月是派對的季節，Pret A Manger推出一系列可供四至六人享用的美食拼盤，包羅多款品牌的人氣特色美點，當中包括「精選季節三文治拼盤」($280)、「經典三文治拼盤」($275)、「雞肉雞蛋營養沙律拼盤」（港幣295元）及「曲奇餅拼盤」（大：港幣230元；小：港幣100元）等，為不同的辦公室及家居輕食聚會提供便捷美味的到會服務。

以善心分享節慶祝福

Pret A Manger今年亦會與慈善機構樂餉社合作，將未售出的食物及剩餘食材送到有需要的地方，減少食物浪費；另外，顧客凡選購Pret A Manger的節日美點，品牌即會捐贈港幣1元予樂餉社，與顧客一同為有需要人士送上佳節祝福，為社會帶來正能量。

查詢Pret A Manger香港全線分店位置，請瀏覽： www.pret.hk/en-HK/find-a-pret 。