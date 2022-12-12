city’super獨家引入國寶級松阪牛 多個部位供選擇｜必試期間限定松阪牛料理

city’super宣佈與日本松阪牛協議會（Matsusaka Beef Council）輸出部會合作，獨家引入來自日本三重縣伊藤牧場的國寶級松阪牛，即日起於city’super各門市獨家發售！伊藤牧場擁有逾60年飼養松阪牛經驗，嚴選血統純正的黑毛種處女和牛，擁有挑高廣闊的農舍加上飼養員定期為牛隻按摩，以愛心育成細緻的霜降油花及入口即融的脂味！

A5級日本松阪牛 多個部位供選擇

而今次經由伊藤牧場，引進到city’super的松阪牛飼育期長達39至42.5個月，已到港的松阪牛在脂肪分交錯等級（Beef Marbling Standard，BMS）中皆獲最高級別12等，油花特別細緻均勻。品牌更以「一頭買」（完整一頭牛採買）的方式引進日本冰鮮A5級松阪牛和牛，備有多個部位供顧客選擇。

當中的人氣部位包括「和牛柳中心」（$420/100克）、「和牛柳」（$390/100克）、「和牛西冷」（$390/100克）及「和牛肉眼」（$390/100克）等，另外還有「和牛稀少部位」（$250/100克）、「赤身肉」（$80/100克）、「和牛漢堡」（$80/100克）及「和牛萬用切」（$100/100克），亦是牛魔王不容錯過之選。

冬天就是火鍋及燒肉的季節！「日本冰鮮A5級松阪牛和牛日式火鍋用」（每100克$220／$150）及「日本冰鮮A5級松阪牛和牛日式燒肉用」（每100克$220／$150）；另有限量供應的松阪牛套餐選擇「日本冰鮮A5級松阪牛和牛日式限定燒肉拼盤（三點）」（$888）。

期間限定松阪牛料理菜單

city’super旗下首間正宗日式料理店「味蔵by city’super」，亦會推出一系列冬日松阪牛美饌，當中有寒冬必備的火鍋料理「松阪牛創作鍋」（$1,088），特別採用來自日本天然食材品牌茅乃舍出品的「茅乃舍特製木魚湯」入饌，讓肉質柔和鮮美的松阪牛與木魚湯的清香鮮甜交織成洋溢暖意的窩心滋味。

「松阪牛創作鍋」（$1,088）

「松阪牛鮮蠔卷」（$388）

「鹽燒松阪牛赤身」（$388）