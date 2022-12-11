點止八木莉可子 盤點港、日撞樣藝人

Netflix純愛日劇《First Love初戀》大熱，不過除了男女主角佐藤健及滿島光的愛情故事外，年青女演員八木莉可子在香港的討論度亦奇高，原因竟然是與余文樂「撞樣」！其實不同藝人「撞樣」這類話題，每隔一段日子又會在網上翻炒，現在重溫一下多年網民盤點的港、日撞樣藝人～

八木莉可子 vs 余文樂

現年21歲的八木莉可子，早於14歲拍寶礦力廣告入行，近日在《First Love初戀》飾演女主角「野口也英」的年青版，清新脫俗的氣質受到眾多觀眾喜愛。不過，近日有香港網民異口同聲指八木莉可子的樣貌相當面善，有極多人留言指這位美少女跟余文樂撞晒樣！更將八木莉可子的照片，跟余文樂反串拍攝的《別問我是誰》MV比較，叫人哭笑不得。有正在追看劇集的網民哭訴「返唔到轉頭」，每次看到八木莉可子都不期然想起余文樂，難以投入！

八木莉可子在《First Love初戀》的演出備受關注

真的似余文樂嗎？

余文樂版《別問我是誰》MV

櫻田日和 vs 阿儀

日本人氣漫畫改編的劇集《出租女友》，由19歲新生代演員櫻田日和飾演女主角「水原千鶴」，然而不少觀眾狠批是次選角，認為櫻田與原著中的超級美女形象相差甚遠；香港觀眾則更「頭痛」，因為自從網上有人形容櫻田與「亞視一姐」薛影儀（阿儀）撞樣，又再次陷入「返唔到轉頭」的困境。

櫻田日和在《出租女友》飾演女主角「水原千鶴」

櫻田日和被批不夠漂亮，與原著中的超級美女形象相差甚遠

「亞視一姐」薛影儀

今田美櫻 vs 朱千雪

現時已轉戰法律界的朱千雪，當年被封民選港姐冠軍，受歡迎程度可見一斑。早年曾有網民發現，現年25歲、曾有「福岡最可愛女子」之稱的日本女星今田美櫻，原來與朱千雪亦有幾分相似，今田美櫻除了五官標緻、笑容甜美外，身材亦相當出眾，推出過的寫真集大賣，與朱千雪一樣是女神級人馬！

今田美櫻被封為「福岡最可愛女子」

身材亦相當出眾！

現在要改口叫朱大律師！

橋本環奈 vs 梁競徽

一位是「千年一遇美少女」橋本環奈，一位是近年專注在內地發展的梁競徽，風馬牛不相及，但很久以前已經有網民將他們二人的相片合起來作比較，聲稱「同步率99%」，以致不少鍾情環奈醬的香港網民大叫救命⋯⋯

菅田將暉 vs 曾比特

熱播日劇《 勿說是推理》中，菅田將暉以一頭爆炸鬈髮神還原漫畫原著，香港觀眾更發現菅田與同樣是爆炸頭的曾比特原來很相似！連曾比特接受傳媒訪問時，也笑說「好多朋友Send相畀我，所以冇可能留意唔到！我覺得好正、好有親切感，我喺香港搵唔到有呢個髮型嘅人，竟然可以喺日本搵到！又稱第一眼看到時，都「嘩」了一聲。

菅田將暉《 勿說是推理》的爆炸頭

爆炸頭已成曾比特的個人標記

木村拓哉 vs 蔡思貝

2013年港姐亞軍蔡思貝，出道以來都不同被指與不同男性名人撞樣，先有大眾都公認相似的網絡紅人「達哥」、另外有李雲迪、林師傑，甚至日本男神木村拓哉！想當年蔡思貝經常以清爽短髮造型示人，不過近年換上女人味濃的長髮，已經較少人重提撞樣的話題。然而，「蔡思達」的形象實在太深入民心，相信一時間也難以改變！

日本男神木村拓哉

蔡思貝近年都以較成熟女性打扮示人

中島臨太朗 vs 張耀揚

張耀揚多年前憑《古惑仔》系列「烏鴉」一角深入民心，想不到日本都有一個年青版「烏鴉」？說的是日本搞笑組合「EXIT」成員りんたろー（中島臨太朗）！兩人無論是五官、臉型和髮型都甚為相似，仔細看都未必能分清誰是誰。甚至連中島臨太朗本人都曾在Twitter上，分享一篇有關自己貌似張耀揚的香港報道，中島更笑說自己要學好廣東話！

這位是張耀揚（日本版）

這位是張耀揚（本人）

山下智久 vs 呂頌 賢

90年代當紅小生呂頌賢，憑1996年劇集《笑傲江湖》中「令狐沖」一角而爆紅，更被視為電視史上最經典的「令狐沖」。年輕時的呂頌賢俊俏又瀟灑，迷倒萬千少女，不少網民認為他當年的俊臉與日本型男山下智久十分相似！

「山P」山下智久

山下智久加盟《今際之國的闖關者》第二季，據悉會以全裸演出！

呂頌賢被認定為史上最帥的令狐沖

吉沢明步 vs 鄧麗欣

這個組合應該不用多介紹了⋯⋯

Stephy鄧麗欣早前上載自己13年前的雜誌封面，網民第一眼都看錯以為是⋯⋯