Celine Dion患罕見病「僵硬人症候群」 發病率僅百萬分之一

加拿大樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）12月8日公布，由於患上罕見病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome），病情對她的生活已造成嚴重影響，所以遺憾地宣布原定2023年2月重開的「Courage世界巡迴演唱會」將會再押後。

Celine Dion宣布押後個唱

Celine Dion昨（8日）在社交平台發布影片一臉悲傷地表示自己患上罕見病「僵硬人症候群」，病發率僅百萬分之一的一種病，現時病情對嚴重影響她的日常生活，不單走路方面有困難，亦令她難以如常地唱歌。

在一段長時間以來，我都在應付自己的健康問題，而面對這些挑戰、以及談論我所經歷的一切，都實在非常困難。我不能在2月重新開始我在歐洲的巡迴演唱會，而將此事告訴你們，令我很傷心。

Celine Dion又指自己非常想念歌迷，急不及待上台表演，可是現時情況實在不容許她這樣做。目前她已找來醫療團隊持續幫忙，全力專注在治療上。

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根據官方網站資料，「Courage世界巡迴演唱會」於2023年夏季舉行的其中8場已取消，另外數場原定於2023年春季舉行的場次，會改在2024年舉行。

「僵硬人症候群」

「僵硬人症候群」是一種罕見的中樞神經系統疾病，患多為成年人，病人的主要病徵為軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，尤其是腹部與下背部的肌肉，日常行走、活動都會受限。Celine Dion之前曾多次因健康理由而押後演唱會，當時她指自己長期受到肌肉痙攣困擾。