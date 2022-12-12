肥媽將復出開紅館騷 自爆炒燶股票輸近5,000萬

本來早於2016年舉行《友誼長存30週年香港演唱會》告別紅館的肥媽（Maria Cordero），明年初將會「復出」舉行兩場《面對面演唱會》，日前肥媽接受傳媒訪問時表示，退休後因誤信朋友的推介，投資一關於電燈的香港科技股，結果炒燶股票輸近5,000萬！

肥媽下月開紅館騷

肥媽紅館騷將於下月27及28日（初六、初七）舉行，據悉嘉賓除了好友「黑妹」李麗霞外，還有馬浚偉及《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）等。肥媽又打算憑歌寄意，唱《憑著愛》去懷念亡夫Rick。

肥媽下月舉行兩場紅館個唱

燶股票輸近5,000萬

報道中，肥媽透露6年前眼見積蓄有四、五千萬現金，加上持有不少物業，認為是時候退休。後來有人介紹她投資經營電燈生意的香港科技股，對方更保證「衰咗咪畀返你」，誰不知該股票後來暴跌。肥媽形容當日在TVB拍烹飪節目，看著股票由8蚊跌至8仙，5,000萬投資最後只輸剩200萬。當初保證賺硬的朋友，更是輸至破產，肥媽坦言沒辦法叫人賠。

投資失利，加上老公Rick在前年離世，肥媽頓覺「個天要你做嘢」，所以不會再輕言告別。肥媽慶幸現時身體健康，能應付工作之餘又可四出玩樂 ，即使難以賺回失去的近5000萬，亦算是追回一部分。肥媽自言世界各地的物業都已供滿，現時可過著平穩生活；又指已經寫好平安紙分身家，將物業留給兒孫。