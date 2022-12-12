慶祝拍拖周年紀念中晒伏 港女力數荃灣水母餐廳5宗罪

相識、拍拖和結婚周年紀念日當然想有個難忘回憶，不過最近就有港女跟男友拍拖一周年，男友於荃灣一間水母水族館餐廳訂枱慶祝，港女表示「有啲期待」，但最後換來價值$1,349的「特別體驗」，最後於Facebook「中伏飲食報料區」力數餐廳5宗罪！

罪狀1 ：無最低消費餐桌只有3隻水母供觀賞

女事主表示場地日間是水母水族館，夜晚就會變成餐廳，入坐後就只有電腦螢幕般大的水族缸看3隻水母，而且是走廊位置。如果想有更多水母的話，則要轉去設有最低消費的餐桌，最後兩位事主轉到每位需付$500最低消費的VIP房。

不設最低消費的餐桌位置只有3個水缸各放置1隻水母。

兩位事主最後要求坐到每人最低消費$500的VIP房。

罪狀2 ：布置普通，枱布似足茶樓

罪狀3 ：龍蝦湯苦如飲中藥

女事主形容食物一般，更點名指：「最難食係個龍蝦湯，苦到飲中藥咁。」職員回覆：「我哋龍蝦湯係偏苦。」又表示多數都是用麵包蘸湯一同進食。兩位事主最後點了一款麵包，又道：「都係咁難食。」

女事主直斥龍蝦湯最難飲，尤如喝中藥一樣。

罪狀4 ：7成熟牛扒變9成

罪狀5 ：寫字甜品錯完又錯

男事主安排餐廳於甜品上寫字慶祝拍拖周年紀念，怎料餐廳先寫錯其他人姓名及Happy Birthday，補鑊之後則變成「12.1 Cindy 1st Anniversary」，亦即是男主角名字憑空消失，女事主笑言：「慶祝我自己一個人的一周年。」

甜品文字欠缺男事主名字，女事主笑稱慶祝自己一個人的一周年。

有網友留言表示：「諗住睇住水母食飯，餐廳就當你哋水魚，你睇佢，人哋又睇返你。」、「呢間嘢一向劣評出晒名架喎。」、「去海洋公園好過。」亦有網民表示：「上個月都去過，龍蝦湯幾好飲喎，鵝肝都幾好食，係個冬陰公意粉差啲。」

埋單總數$1,349