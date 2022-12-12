Whiskers N Paws毛孩聖誕送暖行動 收集動物糧食送浪浪
還有兩個星期未夠就到聖誕節，當大家在慶祝普天同慶的日子時，其實有一班可愛的小動物流離失所，捱冷捱餓。Whiskers N Paws（WNP）自2013年至今每年舉辦「毛孩聖誕送暖行動」，號召全城募捐全新或二手的寵物用品、動物糧食及零食，捐贈予本地救助流浪動物的組織。由即日起至2023年1月1日，全港有多間食肆、寵物用品商店及動物診所等都會設立美食收集站，大家可以將未開封的動物糧食及零食，投進參與機構門外1米高的聖誕煙囱收集箱。所有收集的物資經分類後，WNP會按各受惠機構的需要捐贈予現居於收容或庇護站的毛孩，讓牠們可以過一個充滿愛和暖意的佳節。（查詢：https://www.wnp.com.hk）
「毛孩聖誕送暖行動」愛心美食收集點
|Whiskers N Paws
|鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場10樓
|Whiskers N Paws Pop Up
at K11 MUSEA
|尖沙咀K11 MUSEA 7樓LA70
|HEAL Animal Wellness and Rehabilitation
|西營盤第二街10號巨富樓
|bistro east
|鯉景灣太康街55號A期GA08-09
|The Blind Pig
|鯉景灣太康街45號B期GB12-14A
|Cull ‘N Pistol
|鯉景灣太康街55號A期GA01-03
|東堤餐廳Eastern Coast
|鯉景灣太康街55號A期GA10A
|Mint & Basil
|鯉景灣太康街55號A期GA04-07
|The Salted Pig
|鯉景灣太康街45號B期GB08-10
|Social Bar & Grill
|鯉景灣太康街45號B期GB02-07
受惠機構
|大樹下善待動物庇護站（錦田）有限公司
|Catherine’s Puppies
|香港群貓會
|Hong Kong Dogs Rescue
|香港動物基金
|香港拯救貓狗協會
|阿棍屋
|Kelly Animals Shelter
|Kirsten’s Zoo
|保護動物慈善協會
|動物英雄聯盟
|貓狗領養慈善協會
|保護遺棄動物協會
|西貢流浪狗協會
|愛護動物協會
|TAILS Lantau