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Whiskers N Paws毛孩聖誕送暖行動 收集動物糧食送浪浪

by editorial

還有兩個星期未夠就到聖誕節，當大家在慶祝普天同慶的日子時，其實有一班可愛的小動物流離失所，捱冷捱餓。Whiskers N Paws（WNP）自2013年至今每年舉辦「毛孩聖誕送暖行動」，號召全城募捐全新或二手的寵物用品、動物糧食及零食，捐贈予本地救助流浪動物的組織。由即日起至2023年1月1日，全港有多間食肆、寵物用品商店及動物診所等都會設立美食收集站，大家可以將未開封的動物糧食及零食，投進參與機構門外1米高的聖誕煙囱收集箱。所有收集的物資經分類後，WNP會按各受惠機構的需要捐贈予現居於收容或庇護站的毛孩，讓牠們可以過一個充滿愛和暖意的佳節。（查詢：https://www.wnp.com.hk

「毛孩聖誕送暖行動」今年更夥拍最全面寵物資訊手機APP – PET-A-HOOD，以行動回饋寵主的愛心善行。凡捐款超過$100及捐助超過5家受惠機構即可獲得WHISKERS N PAWS提供的購物優惠。

「毛孩聖誕送暖行動」愛心美食收集點

Whiskers N Paws鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場10樓
Whiskers N Paws Pop Up
at K11 MUSEA		尖沙咀K11 MUSEA 7樓LA70
HEAL Animal Wellness and Rehabilitation西營盤第二街10號巨富樓
bistro east鯉景灣太康街55號A期GA08-09
The Blind Pig鯉景灣太康街45號B期GB12-14A
Cull ‘N Pistol鯉景灣太康街55號A期GA01-03
東堤餐廳Eastern Coast鯉景灣太康街55號A期GA10A
Mint & Basil鯉景灣太康街55號A期GA04-07
The Salted Pig鯉景灣太康街45號B期GB08-10
Social Bar & Grill鯉景灣太康街45號B期GB02-07

受惠機構

大樹下善待動物庇護站（錦田）有限公司Catherine’s Puppies
香港群貓會Hong Kong Dogs Rescue
香港動物基金香港拯救貓狗協會
阿棍屋Kelly Animals Shelter
Kirsten’s Zoo保護動物慈善協會
動物英雄聯盟貓狗領養慈善協會
保護遺棄動物協會西貢流浪狗協會
愛護動物協會TAILS Lantau 