發現疑似妄想症　身邊人緊記2件事

妄想症的成因大多是很複雜的，亦未必每個個案都能夠找出成因。在統計學上，家族中若曾有妄想症的患者，自己患妄想症的機會亦會較高，所以我們相信妄想症和內分泌異常有一定關係。

而妄想症亦有機會伴隨其他精神病，例如焦慮和抑鬱症。為甚麼呢？試想像一下，一位人士每天上班，都覺得其他人在監視著他，甚至不停設計陷害他，在這樣的情況下，他上班怎會開心呢？只會充滿緊張，提心吊膽，這種情況若不處理，久而久之，大多會有睡眠問題，漸漸焦慮、抑鬱等都有機會伴隨出現了。

妄想症並非無藥可治，然而最困難的是如何令患者願意求醫。首先，妄想症患者的「病識感」很弱，因為他們堅信於某些事情，既然堅信，當然就不覺得自己有病，所以十之八九沒有病識感，而且會覺得別人誤解他，不明白他，也不會願意去求醫。

另外，若察覺身邊人疑似有妄想症狀，請緊記2件事：

1.大部分人當察覺身邊人有類似症狀，都會去挑戰他、質疑他，但這是大忌。對於妄想症，其實愈去挑戰他，只會令雙方愈難溝通，最終他連妄想的想法也不會讓你知道。所以，身邊人若想幫助妄想症患者，必須有耐性，不要和他爭論對與不對，而應向他表達你明白他說甚麼，不用表示認同但也不必反對，只需要表示你清楚知道他說甚麼，便有機會逐步建立雙方的信心。

2.下一步，如何勸服他去見醫生。不妨對他說，你覺得同事每天都針對你，令你很不舒服，你會否考慮去見醫生，令自己舒服些？這樣說的話，會比較容易入手。反之，若太過一矢中的，說你這是妄想症，去看醫生吧！太過擊中他的痛點，他反而會更不願去求醫的。