IKEA冬季清貨優惠！超過700件商品低至半價

IKEA冬季減價清貨優惠！由即日起至 12 月 28 日，超過700件精選家品、家飾、廚具以低至五折出售，瑞典美食廊亦同步推出不同食品優惠。另外，Yuu會員於即日起至 12月14 日，凡到 IKEA 分店或網上購買精選貨品，即享額外95折優惠。想在新一年為家居改頭換面、添置新家品的你，萬勿錯過以下四大推介！

IKEA搶手推介1：百搭純色美學 打造個性客廳

超抵價入手全新傢具！BRUSALI電視几的純白色設計易於配搭不同風格的佈置，電視几內使用活動層板，可按需要調整貯物空間，方便收納不同大小物件及視聽裝備；OBEGRÄNSAD層架組合則是 IKEA 聯乘Swedish House Mafia 的設計產品，極致黑配色盡顯低調風格，層架組合的立方形間隔亦提供了充裕的空間可以放置物件或陳列摯愛裝飾品，讓客廳更具個人特色；小巧設計的MARIEDAMM石紋檯以白色石紋作圓形檯面，既為客廳帶來柔和視覺 效果，同時流露出摩登時尚的氣息。

OBEGRÄNSAD 層架組合, 黑色

原價HKD/MOP$999｜ 特價: HKD/MOP$499.9

BRUSALI電視几, 白色

原價：HKD/MOP$629｜ 特價: HKD/MOP$349.9



MARIEDAMM 檯, 75xø105 cm, 米黃色/石紋, 白色

原價：HKD/MOP$1,990｜ 特價: HKD/MOP$999.9

IKEA搶手推介2：溫馨聖誕佈置 注入節日氣氛

聖誕臨近，購買多款節日裝飾及佈置均有至抵優惠，於佳節前添置應節的VINTERFINT及 STRALA系列飾品及擺設，為家居注入濃厚的氣氛和儀式感。



VINTERFINT 金屬杯裝香味蠟燭, 紅色

原價：HKD/MOP$24.9｜ 特價: HKD/MOP$9.9



STRÅLA LED聖誕樹頂星星裝飾, 電池操作 金色

原價：HKD/MOP$99.9｜ 特價: HKD/MOP$49.9

VINTERFINT 懸掛裝飾物, 圓錐形/多種圖案

原價：HKD/MOP$39.9/ 3件裝｜ 特價: HKD/MOP$9.9/ 3件裝

VINTERFINT裝飾球, 玻璃 藍色/銀色

原價：HKD/MOP$129.9 /20件裝｜ 特價: HKD/MOP$59.9/ 20 件裝

IKEA搶手推介3：從椅具細節提升空間舒適度

不同款式的椅具產品，能助你擁有舒適而美觀的工作及休息空間。在此推薦三款超值椅具配飾，優惠期間皆以超抵價發售，讓你坐得更舒適、更自在。

EBBATILDA咕𠱸套, 50×50 cm, 黃色

原價：HKD/MOP$29.9｜ 特價: HKD/MOP$9.9



GURLI咕𠱸套, 65×65 cm, 灰白色

原價：HKD/MOP$39.9｜ 特價: HKD/MOP$9.9

JUSTINA椅墊, 灰藍色

原價：HKD/MOP$49.9｜ 特價: HKD/MOP$29.9

IKEA搶手推介4：衣飾收納法寶創造更多空間

即使在有限的家居空間，只要好好收納，就能創造出無限的空間及可能。四款收納家品，助你妥善好好收藏各類衣飾，保持衣物整潔之餘，更善用到家居不同的空間，一舉兩得。



MACKAPÄR鞋架, 白色

原價：HKD/MOP$199.9｜ 特價: HKD/MOP$129.9

MACKAPÄR 鞋架連衣帽架, 白色

原價：HKD/MOP$499.9｜ 特價: HKD/MOP$249.9

NIKKEBY 兩層抽屜櫃, 灰綠色

原價：HKD/MOP$499.9｜ 特價: HKD/MOP$199

KUGGIS貯物箱, 30x30x30 cm, 白色

原價：HKD/MOP$129.9｜ 特價: HKD/MOP$69.9

瑞典美食廊優惠陸續送上



精選ASC/MSC 認證海鮮食品可享85折優惠 精選餐盒系列可享85折優惠 精選糖果及薯片-任何2件或以上可享85折優惠

yuu 會員額外專享優惠及獎賞

冬日優惠期間，yuu 將會額外為會員送上一系列驚喜獎賞。機會難逢，大家可以藉此添置新傢 具，發掘更多家居新面貌！

12月8日至12月14日

於 IKEA 購買精選減價貨品，額外可獲 95 折優惠 (此優惠只適用於香港及澳門 IKEA 門市可即場提取的貨品及網上購物，愉景灣 Close to You 除外。減價貨品數量有限，售完即止。)

12月8日至12月28日

特選客戶:首次到 IKEA 消費即減 HKD$20

12月8日至12月28日

特選客戶:到 IKEA 消費即減 HKD$30

12月8日至12月21日

以 10,000 YUU 積分換購 IKEA $55 現金券 (原價:11,000 分)(只限於門市換購)

以 14,000 YUU 積分換購 IKEA $80 現金券 (原價: 16,000 積分)(只限於門市換購)