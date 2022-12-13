7-Eleven預購站推全新家品 多啦A夢＋迪士尼公主＋美少女戰士

7-Eleven的 7仔預購站又帶來一系列的精品供訂購！今期打頭陣有「誰都喜歡你」的日本人氣卡通人物多啦A夢家品，包括摺合式小枱、坐墊、茶壼套裝連托盤，以及旅行必備的多啦A夢20吋四輪旅行箱等。另外，亦有少女們喜愛的Alice in Wonderland 、 迪士尼公主 的精美家品，各位粉絲不能錯過！

多啦A夢系列精品

取貨日期：25/4-1/5/2023

多啦A夢摺合式小枱 $199

多啦A夢坐墊 $159

多啦A夢茶壼套裝連托盤 $349

取貨日期：10/1-16/1/2023

多啦A夢摺疊式購物車 $329

55L特大容量，承重約30kg 可阻擋95%紫外線

多啦A夢20吋四輪旅行箱 $599

美國TSA認證密碼鎖

多啦A夢速開帳篷 $279

取貨日期：10/1-16/1/2023

InfoThink唐老鴨翹臀吸充電器 $278 InfoThink唐老鴨屁屁噴霧水氧機 $298

取貨日期：17/1-23/1/2023

美 少女戰士絲般綿1000針床品套裝

床笠＋被袋＋枕袋 $299起

枕套1對 $99起

取貨日期：17/1-23/1/2023

Disney Princess/ Alice in Wonderland 毛毯 $199

Alice In Wonderland 珪藻土吸水地墊 $160