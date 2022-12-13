7-Eleven預購站推全新家品 多啦A夢＋迪士尼公主＋美少女戰士
7-Eleven的7仔預購站又帶來一系列的精品供訂購！今期打頭陣有「誰都喜歡你」的日本人氣卡通人物多啦A夢家品，包括摺合式小枱、坐墊、茶壼套裝連托盤，以及旅行必備的多啦A夢20吋四輪旅行箱等。另外，亦有少女們喜愛的Alice in Wonderland、迪士尼公主的精美家品，各位粉絲不能錯過！
多啦A夢系列精品
取貨日期：25/4-1/5/2023
多啦A夢摺合式小枱 $199
多啦A夢坐墊 $159
多啦A夢茶壼套裝連托盤 $349
取貨日期：10/1-16/1/2023
多啦A夢摺疊式購物車 $329
多啦A夢20吋四輪旅行箱 $599
多啦A夢速開帳篷 $279
取貨日期：10/1-16/1/2023
取貨日期：17/1-23/1/2023
美少女戰士絲般綿1000針床品套裝
取貨日期：17/1-23/1/2023
Disney Princess/ Alice in Wonderland 毛毯 $199
Alice In Wonderland 珪藻土吸水地墊 $160
Alice In Wonderland香水連圍巾 $399