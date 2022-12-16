合桃、淮山　提升太陰氣質

氣質的表現在於我們能夠形神合一，自然又自如，不卑不亢充滿自信。雖然氣質有一部分是先天生成，但後天的文化修養，常接觸的人群質素，家庭生活環境影響等，都會影響甚至改變我們的氣質。古人說「近朱者赤，近墨者黑」便說明了氣質是有潛移默化的影響的。

人體五種氣質之一是「太陰」。甚麼是太陰氣質？太陰在中醫學裡，即是人體臟腑的屏障，而且太陰亦主人的濕氣，屬於虛寒型體質。所以，太陰氣質的人比較內向和不熱情，沉默少言，一般外貌謙虛，情感不外露，平常與人保持一定的距離，換句話說就是給人很清高的感覺。

太陰在中醫經絡中，主要是影響肺臟及脾臟的。肺主氣，主呼吸，肺的功能好，人就夠氣有力，免疫能力強。而脾主運化食物和水分，脾的功能好，人的消化系統健康，對營養的吸收好，身體便不容易有糖尿病等等和吸收代謝等有關的疾病。所以，擁有太陰氣質的人，比較有內涵或者被人感覺很酷的樣子。如果女性擁有太陰氣質，而又長得不錯，就會表現得很冷艷。

那麼，如何去培養一種太陰氣質？中醫會用補肺臟、健脾胃的方法，去增強肺、脾的功能，這方面做得好了，自然而然便會流露太陰氣質的特性。例如以下這味「合桃淮山粥」，在無病無痛時定期煮來吃，便可補肺氣兼健脾，日子有功能強化太陰。

合桃淮山粥

材料：合桃肉30克，淮山20克，黨參及白米各半碗，清水五碗。

做法：合桃肉切碎，淮山、黨參切成小段並在清水中浸泡約15分鐘。將米也在清水中浸泡約15分鐘。用大火煮沸五碗水，水沸後加入所有材料，待再煮沸後轉中小火，煮約30分鐘便可成粥食用。

功效：健脾，補氣，益腎。

至於更多的強化太陰方法，應先請教有經驗的中醫師。同時也要注意，太陰氣質絕不可過多，過盛的話就會悲觀多慮、優柔寡斷、孤獨、保守自私了。有疑問可先請教註冊中醫師。