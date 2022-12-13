12月14日起全面取消「安心出行」回顧兩年間10個重要時間點

2020年11月16日政府推出的「安心出行」應用程式，旨在用於記錄市民曾經出入過那些場所，假如有確診人士於同樣日子和時間到訪過該地，「安心出行」就會通知相關人士進行檢測。兩年間，廣大市民由起初出入政府場地要掃「安心」後，到進入食肆和商場等多個表列處所亦要使用「安心出行」。之後「安心」亦推出多個版本，例如新增可以儲存「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」功能、增設「疫苗通行證」、加入「疫苗通行證」紅碼和黃碼等。經過為期759日的任務後，今日政府宣布由明日（12月14日）起，全面取消使用「安心出行」，惟進入食肆等表列處所依然要出示「疫苗通行證」。

「安心出行」10個里程碑

2020年

11月16日：「安心出行」正式面世，當時前特首林鄭月娥於記者會上表示會先鼓勵市民自願使用，但不排除會強制市民使用「安心出行」手機應用程式出入相關處所。

「安心出行」手機應用程式於2020年11月16日面世，至2022年12月14日完成任務。

2021年

1月28日：部分政府公共服務停運近兩個月，由1月28日起部分服務逐漸恢復，不過進入政府大樓或辦事處則需要掃描「安心出行」或記錄個人資料。

3月1日：已全面恢復公共服務及重開康樂和文化場地，凡進入相關場所人士必須使用「安心出行」或記錄個人資料。

11月1日：凡進入街市、熟食市場、康文署轄下場所、醫管局大樓等多個地方，所有人必須使用「安心出行」。

12月9日：當時有不少表列處所提供「顧客資料記錄表」供市民填寫，不過此日全面取消，市民須以掃描「安心出行」以取代「填紙仔」。

起初使用「安心出行」屬自願性質，不過2021年11月起市民進入指定地方勻要強制需要掃描「安心出行」。

2022年

1月27日：新增支援儲存「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」功能。豁免證明書為醫生簽發的有效文件，可證明指定人士因身體問題而不適合接種疫苗。

2月24日：增設「疫苗通行證」，市民需於「安心出行」應用程式上新增疫苗接種記錄方可進入食肆及表列處。

8月9日：「疫苗通行證」加入紅、黃碼，以識別較高傳染風險人士。紅碼代表檢測陽性之確診者，不可進入所有「疫苗通行證」適用的處所；黃碼則指從海外經機場入境，需接受檢疫的人士。

9月9日：新增「檢測登記碼」功能，市民接受核酸檢測前可預先登記個人資料。

12月14日：12月13日宣布12月14日起全面取消掃描「安心出行」，但進入表列處所依然要掃「疫苗通行證」。