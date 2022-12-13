被指晒性感內衣惹遐想？ 麥明詩回應⋯⋯

「十優港姐」麥明詩早前被發現，與曾參加TVB《衝上雲霄大選》的前機師盛勁為譜出戀曲，齊齊到北海道旅行，兩人被拍到一同排隊等上機，各自的背包掛着同款烏龜公仔；在飛機上，麥明詩亦毫不避忌靠在男方膊頭入睡，十分甜蜜！

麥明詩近日被爆新戀情！ 早年參加TVB《衝上雲霄大選》的前機師盛勁為

麥明詩 生日分享雪地美照

12月11日是麥明詩的31歲生日，她在社交平分享兩張疑似是「男友視角」的雪地美照，笑容甜美燦爛，北海道之旅似乎相當盡興！

麥明詩在生日正日分享靚相

美人配美景！

性感內衣「惹遐想」？ 麥明詩回應⋯⋯

雪地照外，麥明詩亦在IG Story分享自己收到的生日禮物，可見除了一張手寫卡片外，還有一束鮮花及一黑一紅的性感內衣，令不少傳媒都以麥明詩晒內衣「惹遐想」為題報道，猜想禮物是否由盛勁為所送，還有拍攝地點是不是酒店房間！

對此，麥明詩又再次發揮其「霸氣」及「高EQ」的本色，她今早在其中一個關於自己的報道下親自回應：「哈囉，不是酒店房，是我家，其實我番咗香港好耐了。有品牌送生日禮物到我家，我只是在story裏面禮貌多謝一聲品牌而已」現時已獲得逾五千個「讚好」，有網民留言「這件事情再次告訴我們不要看圖說故事」、「小編出黎回應下唔該」、「大巴大巴星埋去！」看來麥明詩又贏一仗！