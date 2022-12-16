Future Salad Anti-Aging+ 凍齡新沙律飲 減緩衰老速度 有效回復皮膚彈性￼

作為勞碌的都市人，每日受盡工作和生活壓力的摧殘難免會加快衰老速度，細胞更會加速氧化，漸漸變成未老先衰的跡象。想要活得健康，就要做適量運動和均衡飲食。 Future Salad 是香港一間未來食品科技公司，由一群熱愛運動、追求健康生活態度和愛護環境的香港年輕人共同創辦。其Anti-Aging+凍齡新沙律飲（NMN2000）運用太空食品技術，萃取天然純素食材，將珍貴的抗氧化物質及營養成份保留，只要加水一搖即變成香濃凍齡飲品，絕對適合工作繁忙但又想有健康人生的你。（查詢：https://futuresalad.com.hk/）

NMN與Anti-Aging及新沙律的黃金調和

Future Salad的醫生及營養師團隊研究了世界各地的數據，發現NMN有抑制年齡相關脂肪組織氧化、改善粒線體功能及改善腦部神經功能，而這些功效都與修復遺傳基因DNA有關，能針對因都市生活引致過早衰老問題。因此研發團隊將適當比例的NMN加入於新沙律中，以多種高效抗氧化成份調和NMN一起食用，取代傳统藥丸形保健品。

Anti-Aging+凍齡新沙律飲（NMN2000）能改善未老先衰的問題。

凍齡新沙律飲的6大益處

1. 緩減衰老氧化

衰老氧化令身體機能減弱，引致精神不足、回復力慢，難以集中精神。綜合複方由醫生及營養師研發，針對都市人缺乏的蔬菜營養，緩減衰老氧化，讓你保持最青春的一刻。

2. 回復身體機能

隨著年紀增長，細胞中的DNA會受損，線粒體製造能量的機能下降。β-煙醯胺單核苷酸(NMN)是煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的製造原料，增加NAD+水平有助保護DNA，而輔酶Q10有助細胞的能量轉換。

3. 促進新陳代謝

身體中的氧化壓力會減慢新陳代謝，直接加速衰老。而都市生活的工作壓力、社交壓力及家庭壓力等因素也會增加身體的氧化壓力。凍齡新沙律飲的抗氧化物及蔬菜營養有助減低氧化壓力，促進新陳代謝。

4. 改善皮膚質素

隨著年紀增長膠原蛋白會被氧化，影響皮膚質素。有大量研究證實白藜蘆醇及葡萄籽精華能對膠原蛋白起抗氧化保護作用，從而改善皮膚質素。凍齡新沙律飲配合其他抗氧化成份，全面保護膠原蛋白免受氧化。持續飲用一個月，皮膚光澤會明顯提升，回復彈性，幼紋開始淡化。

5. 改善睡眠質素

睡眠質素受多方面的因素影響，過多氧化物會影響睡眠質素及自我修護能力。而當交感神經過份活躍，身體也受其影響，難以入睡。凍齡新沙律飲中的植物營養與抗氧化物皆有助放鬆，改善睡眠質素。連續7日飲用天飲用凍齡新沙律飲NMN20000， 睡眠質素會顯著提升，更有效地恢復深層睡眠。

6. 防禦自由基傷害

研究證實自由基是加速衰老的重要物質，它會破壞細胞及蛋白質，甚至對DNA也會造成傷害。適當從飲食中補充抗氧化物如白藜蘆醇、輔酶Q10、葡萄籽精華、薑黃等可以防禦自由基傷害。飲用90日，DNA的耗損度已大大減少，身體機能逐漸恢復，記憶力加強。長期飲用的話，也有助對抗自由基對身體的傷害，持續持續保護細胞和DNA，達致凍齡感覺。

飲用及食用方法

以150毫升冷水或室溫水沖調，亦可按照個人口味配搭以下飲料飲用，例如：燕麥奶、脫脂奶、乳酸飲品、朱古力奶創作新口味；

亦可配合不同雜莓材料製作奶凍甜品；

配合2種沖調方法，10秒即飲Shake and Go：可以用水杯或水樽沖調。