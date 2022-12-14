日本節目公開最強戴頸巾方法 暖頸同時暖埋全身

最近天氣轉涼，受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，廣東沿岸天氣寒冷，香港天文台於昨日（12月13日）發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。有見及此，相信各位已經一早準備好禦寒衣物，不過有沒有發現，有時已經穿上好幾件衣服，再配戴冷帽和頸巾依然覺得沾寒沾凍？原因可能是因為你穿錯方法！

過去日本TBS電視節目《この差って何ですか？》曾邀請一名女士於室溫10°C的房間裡試戴3種常見戴頸巾方法30分鐘，最後發現其中一種戴法可以保暖之餘又可讓身體更暖，未知你又穿對了嗎？

實測3種戴頸巾方法

1. 二重卷法：將頸巾掛在頸上，然後將兩邊繞到背後。

2. 環扣式卷法：先將頸巾對摺，再將另一邊穿過去開口位便可。

3. 領呔卷法：顧名思義造型就如打領呔一樣，將頸巾放於胸前疊起，前方較長的一端繞後再穿出便可。

30分鐘過後，發現環扣式戴頸巾比起其餘兩種更加保暖，在紅外線熱像儀中可看到，實測員的頸部溫度明顯更紅更高溫。

第2種實測的環扣式頸巾戴法是3種之中最保暖

東京服飾專門學校古賀由紀夫先生表示，因為環扣式戴法令頸巾有4層保護，能阻隔外來冷空氣流入，又可防止衣服內的暖空氣流走。由於頸部有多條大血管，假如血液循環好的話，也可以令手腳及全身變暖。相反另外兩種戴法就只有2層保護，加上無法牢牢圈著頸部，因此容易令冷空氣流入。要讓身體變暖的話，大家就記得要用環扣式頸巾戴法！