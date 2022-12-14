戶戶送公布2022年30大最多人嗌外賣食物 粉麵店佔7間/麥當勞自選包一人餐排第2
踏入年末，又是回顧過去一年成續表的時候。年初訂下來的「必做清單」，又有多少已經完成到呢？適逢即將踏入2023年，外賣平台「戶戶送」總結過去一年香港戶戶送訂單中最受歡迎的30大美食，第一位今年再次登上榜首，其餘29個入選單位包括港式、越式和日式粉麵，亦有西餐廳和甜品店等等。過去一年，以下30款美食你又有試過嗎？
2022年香港30大美食排行榜
第30位：Yo Mama原味乳酪雪糕
第29位：鬍鬚仔漢堡至尊牛堡
第28位：雲川酸辣湯
第27位：BEP Vietnamese Kitchen河內湯河雙拼套餐
第25位：Shake Shack HK Shack for 1
第24位：SaladStop! 沙律
第23位：居食屋「和民」2 人前便當 Set
第22位：甜記餃子湯餃
第21位：豪隍點心蝦仁燒賣皇（2 粒）
第20位：春水堂珍珠鐵觀音奶茶
第19位：九份飽香酥雞扒魯肉飯
第18位：Eric Kayser牛角包
第17位：雞仔去骨海南雞專門店招牌海南雞飯
第16位：三不館車仔麵三餸一麵
第15位：鮮芋仙招牌仙草沙冰（芋圓、仙草凍、仙草沙冰）
第14位：永年士多四餸車仔麵套餐
第13位：一蘭拉麵天然豚骨湯拉麵
第12位：星巴克鮮奶咖啡
第11位：心粥館兩餸一菜一湯套餐
第10位：亞參雞飯亞參去骨海南雞飯(配雞香飯及清雞湯)
第9位：香港仔南記粉麵雙拼小窩米線
第8位：肯德基KFC精選1人餐
第7位：敏華冰廳敏華黯然銷魂飯
第6位：摩斯漢堡吉列蝦漢堡套餐+飲品
第5位：天仁茗茶珍珠奶茶
第4位：雲桂香小鍋米線
第3位：PizzaExpress特選套餐
第2位：麥當勞自選包一人餐
第1位：譚仔雲南米線「米線+一餸」