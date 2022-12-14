戶戶送公布2022年30大最多人嗌外賣食物 粉麵店佔7間/麥當勞自選包一人餐排第2

踏入年末，又是回顧過去一年成續表的時候。年初訂下來的「必做清單」，又有多少已經完成到呢？適逢即將踏入2023年，外賣平台「戶戶送」總結過去一年香港戶戶送訂單中最受歡迎的30大美食，第一位今年再次登上榜首，其餘29個入選單位包括港式、越式和日式粉麵，亦有西餐廳和甜品店等等。過去一年，以下30款美食你又有試過嗎？

2022年香港30大美食排行榜

第30位： Yo Mama 原味乳酪雪糕

第29位： 鬍鬚仔漢堡 至尊牛堡

第28位： 雲川 酸辣湯

第27位： BEP Vietnamese Kitchen 河內湯河雙拼套餐

第25位： Shake Shack HK Shack for 1

第24位： SaladStop! 沙律

第23位： 居食屋「和民」 2 人前便當 Set

第22位： 甜記餃子 湯餃

第21位： 豪隍點心 蝦仁燒賣皇（2 粒）

第20位： 春水堂 珍珠鐵觀音奶茶

第19位： 九份飽 香酥雞扒魯肉飯

第18位： Eric Kayser 牛角包

第17位： 雞仔去骨海南雞專門店 招牌海南雞飯

第16位： 三不館車仔麵 三餸一麵

第15位： 鮮芋仙 招牌仙草沙冰（芋圓、仙草凍、仙草沙冰）

第14位： 永年士多 四餸車仔麵套餐

第13位： 一蘭拉麵 天然豚骨湯拉麵

第12位： 星巴克 鮮奶咖啡

第11位： 心粥館 兩餸一菜一湯套餐

第10位： 亞參雞飯 亞參去骨海南雞飯(配雞香飯及清雞湯)

第9位： 香港仔南記粉麵 雙拼小窩米線

第8位： 肯德基KFC 精選1人餐

第7位： 敏華冰廳 敏華黯然銷魂飯

第6位： 摩斯漢堡 吉列蝦漢堡套餐+飲品

第5位： 天仁茗茶 珍珠奶茶

第4位： 雲桂香 小鍋米線

第3位： PizzaExpress 特選套餐

第2位： 麥當勞 自選包一人餐