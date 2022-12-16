Vive Cake Boutique 聖誕限定系列｜節慶蛋糕＋佳節禮籃

蛋糕精品店Vive Cake Boutique 由即日起至2022年12月31日期間，推出兩款充滿節日色彩的聖誕蛋糕，年尾開party打卡就最適合不過！此外，兩款全新推出的期間限定佳節禮籃，除了有VIVE首次推出的西班牙式巴斯克芝士蛋糕，亦會搭配多款精品美食、頂級佳釀及繽紛的派對用品，勢與全城一同投入普世歡騰的節慶氛圍！

Vive Cake Boutique聖誕限定蛋糕

VIVE今個聖誕推廣的精品亮點，必定為以旋轉木馬為靈感打造的「The Enchanting Christmas Carousel」，蛋糕以代表聖誕節的紅色為基調，襯托品牌標誌性的粉紅色，上層更有如繽紛的派對舞台，讓精巧的聖誕樹在上面徐徐轉動，閃爍耀目光芒，讓佳節倍添浪漫氣氛。

「The Enchanting Christmas Carousel」 （$2,180）

與此同時，為慶祝VIVE Cake Boutique的期間限定精品店於早前進駐中環頂級時尚購物商場置地太子，品牌特別以置地廣場今年的「Mrs Claus Bakery」聖誕主題為靈感，精選當中的奇妙精靈企鵝Flippy為主角，呈獻「Flippy’s Festive Parade」。

為貫徹置地廣場的燃亮無私贈愛的精神，VIVE更會將售出的「Flippy’s Festive Parade」的7%收益捐贈至指定的慈善夥伴，慶祝聖誕亦不忘做善事！

「Flippy’s Festive Parade」 $1,680（5吋x 5吋）｜$1,980（6吋x 6吋）

佳節禮籃

除了兩款聖誕蛋糕精品外，VIVE亦推出兩款佳節禮籃「Party Hamper」及「Joyful Hamper」，讓大家與親朋好友分享節日喜悅。禮籃中有品牌首次推出的西班牙式巴斯克芝士蛋糕（3.5吋，不設獨立發售），每一口均散發著濃郁焦香的芝士蛋糕口感軟滑，教人一試難忘。

「Party Hamper」（$1,280）亦備有精選氣泡酒、法國La Mere Poulard奶油餅乾及蘇格蘭Mackie’s火雞味薯片（聖誕特別版）；VIVE更貼心為大家準備了聖誕頭飾、紙杯及紙碟、及聖誕拉炮。

「Joyful Hamper」（$1,280）則備有巴黎之花Perrier-Jouët Grand Brut NV香檳、法國La Mere Poulard奶油餅乾、蘇格蘭Mackie’s火雞味薯片（聖誕特別版）及配芝士蛋糕必備的「New English Tea」，並同樣附送聖誕頭飾、紙杯及紙碟。

Vive Cake Boutique一直秉持用心堅持的原則，所有甜點均每天堅持由人手以優質食材新鮮即製。品牌亦設有自家送貨團隊，顧客可按需要加配送貨服務，費用為港幣200元起，視乎地區而定（離島除外），建議於送貨或取貨前最少三天預訂。

Vive Cake Boutique創辦人及蛋糕設計師Vivien Lau分享道：「對我而言，聖誕節是充滿希望及夢幻色彩的季節，因此我希望能為顧客送上滿滿節日氣氛的蛋糕創作，讓精緻的甜點完美點綴大家的年末團聚活動，為節慶聚會及派對注入無盡的溫馨與歡笑聲。」