Haagen-Dazs聖誕派對必備雪糕蛋糕 同場加映紅絲絨芝士蛋糕雪糕

聖誕節除了要品嚐豐盛的聖誕大餐之外，當然不少得飯後甜品！Haagen-Dazs今年以「BE MY JOY」為主題，於專門店推出兩款全新限定雪糕蛋糕「幸福聖誕樹」及「聖誕小鹿」，外型和顏色富有聖誕氣氛。另外亦同步推出節慶必備的紅絲絨芝士蛋糕口味雪糕，相信可以讓大家感受濃濃的節日氣氛！

「幸福聖誕樹」以16件雪糕蛋糕堆疊而成，更有餅人、 聖誕馴鹿、聖誕花及六角雪花等饒富聖誕氣氛的裝飾作點綴。集齊4種預先切好的皇牌雪糕口味雪糕蛋糕，包括最新扭紋脆脆系列紅桑子 x 朱古力蛋 糕雪糕、香芒熱情果雪糕、黑糖奶茶雪糕以及經典呍呢嗱雪糕，即日起至1月1日可供訂購。



「幸福聖誕樹」$899

黑糖奶茶雪糕 紅桑子 x 朱古力蛋糕雪糕 香芒熱情果雪糕 呍呢嗱雪糕

「聖誕小鹿」以高貴典雅的紫色為主，聖誕馴鹿加上綴以金色金珠裝飾的雪白聖誕樹，充滿聖誕浪漫感覺， 內層則是 Haagen-Dazs皇牌比利時朱古力雪糕。「聖誕小鹿」亦提供兩個尺寸，分別是Mini和 Regular size，無論是與另一半享受二人時光、抑或與親朋好友聖誕聚會上共享亦能照顧周到，同樣即日起至1月1日可供訂購。



「聖誕小鹿」$429（Mini）、$569（Regular）

同步推出的「紅絲絨芝士蛋糕雪糕」，將紅絲絨軟心醬拌入以特選軟滑芝士調製的香濃幼滑雪糕，搭配香脆可口的紅絲絨朱古力脆粒，入口香醇濃郁，質感細滑輕盈。同時亦有節日甜點系列套裝，內含兩杯紅絲絨芝士蛋糕雪糕迷你杯，更有曲奇呍呢嗱雪糕迷你杯與呍呢嗱 x 紅桑子雪糕迷你杯各一杯。迷你杯即日起於7-11便利店、OK便利店有售；全線系列於超級市場及日資超市發售。