編輯實測｜咖喱味杯麵溝雪見大福 出乎意料似食緊呢樣嘢

A食物配以B食物，明明看以牛頭不搭馬嘴，但原來又有機會發揮令人驚喜的化學作用，就如台灣Pizza Hut經常推出古怪Pizza一樣，將雞子或珍珠當作Pizza配料，賣相令人相當震驚。近日編輯同事在Facebook見到有外國人拍片將雪見大福放入合味道咖喱味杯麵，表示似食Carbonara之餘亦可以一試再試，所以今次編輯決定「犧牲小我，完成大我。」

準備過程：

1. 不用多說，首先要準備一個合味道咖喱味杯麵和雪見大福。

2. 將一粒雪見大福放入淥好的杯麵之中。

3. 用筷子撩開雪見大福，糯米皮會於大約5秒後完全融化。

4. 將呍呢拿雪糕與咖喱湯和麵攪拌撈勻，湯汁會變得濃稠。

賣相及味道：

1. 攪拌過程中，賣相確實令人卻步。

2. 雖然加入了冷凍的雪見大福，不過杯麵溫度未受影響，依然保持熱騰騰的感覺。

3. 味道似將原本濃味的咖喱湯變成平時吃到帶甜味的日式咖喱。

4. 湯汁掛麵，亦有黏口的質感。

5. 加些少幻想力，如影片中的外國人講法一樣，仿如正在品嚐Carbonara。

評分：

6.5/10。雖然不是起初幻想般難吃，但帶甜味的杯麵始終有點奇怪，如果可以選擇的話，編輯不會再試。

*以上謹代表編輯同事個人喜好，歡迎各位讀者挑戰。