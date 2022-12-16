萬寧50周年 門市設巨型扭蛋機送1萬件禮品 聖誕限定線上遊戲贏餐飲券

適逢萬寧成立50周年，今個聖誕節特別推出「人人做 Santa，人人同 Share」企劃，鼓勵大家藉著年末佳節齊齊化身為Santa，為身邊的摯愛家人送上溫暖心意之外，同時亦自己送上最貼心的聖誕祝福。

今次特別推出多個與顧客互動遊戲，活動推廣期間，萬寧於門市特設巨型扭蛋作抽獎及打卡位。除此之外，亦推出全新「萬寧Santa大募集」線上遊戲，以4個應節互動小遊戲，讓顧客化身Santa，向親朋好友表達關懷愛意， 同時感受節日氣氛。

萬寧於3間指定香港分店增設「人人做 Santa」巨型扭蛋機，顧客於即日至12月29日期間，於3間指定門店單一消費滿$300或以上，即可憑有效萬寧購物收據於該店換取遊戲幣乙枚，yuu 會員出示會員 ID 可額外多獲一枚；顧客以遊戲幣可於「人人做Santa」抽出扭蛋乙個，並憑扭蛋內的獎券兌現指定獎品。獎品超過 10,000 件，包括多款萬寧獨賣產品、 人氣品牌秋冬護膚好物之貨裝獎品、萬寧現金券及 Pizza Hut/ PHD 優惠券等等。

*指定分店包括：香港英皇道250號北角城中心地下02號舖、新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓 2199B-2199F 號舖，及香港銅鑼灣謝菲道 517 號地下B舖

萬寧今年更打造全新線上「萬寧 Santa 大募集」，實現「人人做 Santa， 人人同 Share」主題，讓大眾安在家中，試玩 Santa 類型測試， 分析出屬於你的 Santa 性格特質，選出適合你的窩心禮物;此外，更可透過4個線上互動遊戲去體驗 Santa 多項工作，包括製作聖誕卡和挑選禮物。（查詢：https://xmas.manningscampaign.com.hk/ ）