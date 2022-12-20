6至8歲為ADHD治療黃金期　資助基層家庭盡早治療

本港公立醫院兒童精神科專科門診的輪候時間 ，一般由年半至兩年不等，仁愛堂一項有關專注力失調／過度活躍症（下稱ADHD）資助計劃，在全港八區資助經濟有困難的ADHD兒童及家庭，在輪候公立醫院專科門診期間，接受私家精神科專科治療，控制病情。該計劃的一項治療成效研究發現，6至8歲ADHD學童接受藥物治療後，徵狀及行為問題都得到改善，而且愈早治療，反應愈理想。負責研究的精神科專科醫生表示，除了公營醫療輪候時間長，家長對藥物治療仍有抗拒， 因此不少ADHD兒童8歲以後才接受專科治療，錯失了治療甚至學習黃金期，今次研究首次證實6至8歲的確是ADHD治療黃金期。

仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金由 2016年起年設立「專注力失調／過度活躍症資助計劃」，目前已逾8成個案成功銜接公營醫療服務，喜見計劃有成效，目前服務覆蓋屯門、荃灣、元朗、黃大仙、將軍澳、觀塘、大埔及沙田等八區，期望有更多資源將服務擴展至其他地區，協助更多經濟有困難的家庭。

目前6歲或以上的兒童需要經醫務衛生署臨床心理學家，或教育心理學家作評估，才能輪候公立醫院兒童及青少年精神科確診和治療。「專注力失調／過度活躍症資助計劃」由 2016年至今年初共資助461名基層學童，83%受助兒童輪候公立醫院的日數超過300日，當中更有23%輪候超過 500日，反映有關服務供不應求。

黃太表示，女兒獲資助服藥後，表現判若兩人。

參與計劃的ADHD學童在輪候期間可接受計劃委任的私家精神科專科醫生治療，461宗資助個案中，有 370宗已成功銜接至公立醫院兒童及青少年精神科繼續接受跟進，91宗個案仍在接受基金服務。負責研究的精神科專科醫生丁錫全指出，過往文獻只證實藥物對ADHD兒童有效，今次是首次有研究數據分別證實 6、7、8歲ADHD學童在藥物治療後的成效，證明ADHD有治療黃金期的說法，並建議醫院管理局加強6至8歲兒童精神科服務。

他續稱，仍有部分家長抗拒用藥物治療ADHD，又或想推遲服藥時間。 但6歲開始是兒童學習黃金期，要開始應付密集的學習模式，需要專注力和理解力才能趕上學習進度，藥物治療能有效改善ADHD徵狀和行為問題，讓學童趕上學習進度，增強自信心，改善社交和人際關係。

家長黃太的女兒（7歲）去年剛升小一，未幾被評估患上ADHD及讀寫障礙，公立醫院專科要輪候差不多兩年，她曾經帶女兒到私家精神科醫生求診，一次診金連7日藥費要$2000，無法長期負擔醫藥費。

今年1月女兒獲轉介參與仁愛堂資助計劃，接受藥物治療後，表現判若兩人。服藥後她的專注力和理解能力提升了，會舉手答問題，學期末的成績已全部及格，女兒也變得開朗有自信。她透露另一個朋友的女兒有相同徵狀，卻一直不肯用藥物治療，結果現時每次考試也不合格。她感謝仁愛堂的幫忙，讓基層家庭更早獲治療機會。