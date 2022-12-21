玫瑰菊花茶　紓解情緒　增皮膚光澤

踏入冬季，天氣乾燥。大多數都市人生活節奏忙碌，精神壓力，容易神經緊張、情緒沮喪、鬱結。經常熬夜開OT、打遊戲、玩手機。冬日季節，早上起床容易眼睛乾澀、易怒。日常生活中飲用，除了普洱、龍井、鐵觀音等傳統名茶外，花茶亦是一種很好的選擇，花茶具有怡人花香，鮮澤亮麗，集色、香、味、美於一身。

自古以來，已有以鮮花入饌的記載，用於保健祛疾，延年益壽。而我比較喜歡沖泡花茶，細細品嚐與體會慢活人生。以下為大家介紹一款玫瑰菊花茶，最適合愛美又十指不沾陽春水的人士飲用，製作方便簡單。

生日、畢業、母親節、情人節也是收花時候，不論收到玫瑰花，還是沖泡玫瑰花茶也是一件很幸福的事情。藥用的玫瑰花於春末夏初花開時分批採摘花蕾，為保持品質必須及時低溫乾燥。其性味甘、微苦，溫，歸肝、脾經，具有行氣解鬱、和血、止痛的功效。用於肝胃氣痛，食少嘔惡，月經不調，跌撲傷痛。

玫瑰以乾身朶大而完整、色紫紅鮮艷、香氣濃郁的為佳。菊花具有散風清熱，平肝明目，清熱解毒的功效家傳戶曉。每年9至11月花盛開時分批採收花蕾，陰乾或焙乾，或熏、蒸後曬乾。根據產地及加工方法不同，分為「亳菊」、「滁菊」、「貢菊」、「杭菊」、「懷菊」，而最廣為熟悉就是杭菊了。菊花以花朵完整、香氣濃郁、無雜質者為佳。兩者合用可以緩解目赤腫痛，又可以順行血氣、緩解情緒，有助改善皮膚光澤。

材料：玫瑰花6朵 菊花3克（2人份量）

功效：清肝明目、理氣解郁、美容養顏。

泡法：

1. 將玫瑰花、菊花倒入玻璃壺用約80度的水沖洗一次。

2. 再次倒入約80度的水燜泡3-5分鐘即可飲用。

3. 可重複沖泡3-5次，直至無味。



小貼士：

1. 泡花茶用礦泉水或純淨水為宜，泡出來的茶味更香。

2. 待花茶和暖後加少許蜂蜜，味道更佳。

作者：國際中藥及食品發展聯會秘書 Kate Peng