美斯奪世界盃冠軍 左腳上紅繩其實大有來頭⋯⋯

2022年12月18日晚上，阿根廷與法國上演一場非常精彩、鋒迴路轉的世界盃決賽，阿根廷在上半場領先狀態低迷的法國2:0，但在下半場80及81分鐘被麥巴比連入兩球，雙方在法定時間90分鐘踢成2:2；至加時階段，美斯及麥巴比各建一功，踢成3:3，需以互射十二碼決勝負。

最終，阿根廷4:2擊敗法國﹐相隔36年第三度奪得世界盃冠軍，美斯亦在職業生涯最後一場世界盃比賽中一償夙願，高舉大力神盃，畫上最完美句號！

阿根廷勇奪2022卡塔爾世界盃冠軍！

美斯如願高舉大力神盃！

美斯左腳上紅繩大有來頭

奪冠後一眾阿根廷球員紛紛在社交平台上分享相片，其中從安素費南迪斯與美斯的合照中可見，美斯脫下襪子的左腳繫著一條紅繩﹐這條紅繩其實大有來頭⋯⋯

安素費南迪斯與美斯的合照

2018年 阿根廷記者代母親送上紅繩

時間回到2018年，阿根廷在俄羅斯世界盃分組賽中，先後賽和冰島及不敵克羅地亞，在第三場對尼日利亞的關鍵一戰前，一位阿根廷記者Rama Pantarotto向美斯送上一條紅色繩子，表示繩子是其母親命他轉贈，會帶來好運，希望美斯好好保存。

阿根廷記者Rama Pantarotto與美斯相擁

數天後，阿根廷以2:1戰勝尼日利亞，美斯亦有入球進帳，這位記者賽後問美斯是否記得那條紅色繩子，美斯沒有回答，而是直接捲起左腳襪子展示紅繩！令這位記者難以置信地說「不可能，不可能！」他更對鏡頭大叫「媽媽，美斯把幸運符戴上了！」

美斯真的紅繩戴上

幸運紅繩贈各隊友

一位素昧平生的人贈送的禮物，美斯卻珍而重之，一直配戴在其黃金左腳上，多年來伴隨他東征西討。美斯更希望將好運帶給隊友，他曾將紅繩轉送給阿根廷隊友戴巴拿及前巴塞隆拿隊友古天奴，而在今屆世界盃中，美斯亦將祝福送到各隊友手上，可見門將馬天尼斯、戴巴拿、迪保羅等人都戴上紅繩。球王美斯，贏盡人心的，又何止球場上的成就？