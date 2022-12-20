來一場清酒 Christmas Party￼

聖誕將至，怎少得一大班朋友開Party 慶祝，Party中其中一個主角莫過於美酒。嫌紅酒白酒香檳無新意？ 可以考慮近年大熱的日本清酒。根據統計處去年就酒精產品進口數據調查顯示，除了啤酒、紅酒等常見酒類外，日本清酒的淨進口量比香港人熟悉的威士忌及香檳高一倍，反映日本清酒愈來愈受香港人歡迎和追捧。

很多日本清酒容易入口，適合女士或初飲者，所以不妨考慮今個聖誕由日本清酒當上Party主角，不論宴客或送禮，朋友都會對你另眼相看。一於趁今年聖誕嘗試同朋友一起體驗日本清酒吧！

假如正在煩惱選擇哪一款清酒，以下有兩個酒廠的清酒可以向大家推薦。第一個向大家推薦的酒廠是瑞鷹株式會社。其創立於慶應3年 (1867年)，自1889年以後，以「瑞鷹」品牌生產及銷售清酒。「瑞鷹」生產的清酒多年來獲得多個酒類評鑑中的獎項，備受肯定。瑞鷹在日本熊本縣已有150年以上釀製清酒的歷史，「瑞鷹」名稱的由來，意指在新一年的早晨打開門戶時被陽光照射著酒庫，突然有一隻老鷹闖入酒庫；在日本，對於新一年時有老鷹的出現是個瑞兆，故此名為「瑞鷹」。

先介紹三支來自日本瑞鷹株式會社的清酒。

棉花糖味 初嚐之選

瑞鷹「吟釀 吉祥」以酒造好適米「山田錦」及「吟之里」釀造，帶有淡麗原料香及棉花糖香氣，口感輕快，冷飲口感更佳。

產品曾榮獲日本The Fine Sake Awards「最高金賞」及「金賞」、International Wine Challenge「銅獎」及「優異獎」等。

「吟釀 吉祥」資料

• 精米步合：58%

• 使用米種：山田錦、吟之里

• 原產地：日本熊本縣

• 酒精含量：15%

「芝」味滿載 cheers!

瑞鷹「純米吟釀 銅」以酒造好適米「山田錦」釀造，帶有茅屋芝士及鮮奶油等乳酪製品的香氣，口感圓潤，以冷飲為主。

「純米吟釀 銅」資料

• 精米步合：58%

• 使用米種：山田錦

• 原產地：日本熊本縣

• 酒精含量：16%

女士鍾情 白加賀梅酒

瑞鷹「梅酒」採用白加賀梅釀造，果味較香甜濃郁，適合冷藏或加入冰塊直接飲用，亦可用作調配雞尾酒。

「梅酒」資料

• 使用梅種：白加賀梅

• 原產地：日本熊本縣

• 酒精含量：15%

另一個亦備人追捧的釀酒廠篠崎酒造，其於文政3年 (1820年)創立，生產的清酒多年來獲得福岡縣清酒評鑑大賞「金賞」，以及其他國際酒類評鑑中的受賞榮譽，備受肯定。

蜜瓜加蘋果 入口清新

榮獲福岡縣酒類鑑評會「金賞」的篠崎「比良松 純米大吟釀50」，以酒造好適米「山田錦」釀造，帶有濃郁蜜瓜及蘋果香氣，入口輕快順滑，以冷飲為主。

比良松 純米大吟釀50」資料

• 精米步合：50%

• 使用米種：山田錦

• 原產地：日本福岡縣

• 酒精含量：16%

銷售點：HKTV Mall

購買網址：https://is.gd/rcOaWL