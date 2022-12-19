6間香港即將結業小店 舊式快餐店食口福/元朗香蕉仔/銅鑼灣Cafe Corridor相繼道別

2022年來到尾聲，雖然最近政府逐漸放寬社交距離措施和堂食安排，又取消進入指定場所需要掃描「安心出行」的政策，惟經歷了為期3年的新冠肺炎疫情和禁堂食措施後，多間小店已相繼結業。數日前位於葵青劇院外的牧羊少年咖啡館亦已完成9年使命，於12月15日正式跟大家告別。除了牧羊少年外，其實仍有數間小店即將停運，未知下列那間曾是你經常「打躉」的老地方呢？

6間小店將告別香港

1. Brew Note Coffee Roaster

Brew Note Coffee Roaster於2014年進駐北角，負責人表示開咖啡店是讀書打工時的夢想，奈何今個月6日於Facebook發文表示：「結束Brew note 的決定在幾個月前萌生，到現在公佈仍然沉重。」網店在一個月前已停止運作，暫時不會再賣咖啡豆，所以在最後的營業時間會準備更多咖啡豆供客人到店選購。店舖指最後營業日有機會是聖誕節前夕，由於人手有限，所以營業時間亦有所更改，而且只會供應咖啡和飲品，停止食物供應。日後大家想再品嚐BN出品的話，就需要到深水埗「悄悄食堂」和西九文化區「唞唞」了。

Brew Note Coffee Roaster

Brew Note抱著：「比任何人都更想做好每一杯咖啡。」為初心，以淺烘焙和個人技術為大家沖好每一杯咖啡。 咖啡店過往會提供日式家常定食，不過剩餘日子會全部暫停。

Brew Note Coffee Roaster

最後營業日：聖誕節前夕（待確認）

時間：1000-1800

地址：北角堡壘街19號地下

查詢：2562 9990

2. Cafe Corridor

咖啡老店Cafe Corridor位於銅鑼灣毫不起眼的長走廊中，雖然地點隱秘卻能屹立21年，證明有一定優勝之處。可惜陪伴住無數舊街坊長大的老店仍難敵租壓力，月頭於Facebook發文表示：「承蒙大家多年來對Cafe Corridor的支持及厚愛，聚有時，散有時，謹此通知，本店將營業至2023年1月31日。祝各位身心安康！好啡常伴！」老顧客隨即於帖文下留念表示不捨，更有台灣咖啡店送上祝福。

要來到Cafe Corridor，就必需走過一條長走廊。

創辦人兼咖啡師Felix是香港咖啡界前輩，烘焙沖泡都是行家，可惜最終都宣布咖啡店倒閉的消息。

Cafe Corridor

時間：0800-1800

最後營業日：2023年1月31日

地址：銅鑼灣羅素街26A地下

查詢：2892 2927

3. 檳城蝦麵店 Prawn noodle shop

位於灣仔蘭杜街的檳城蝦麵店，每日堅持於店舖新鮮熬製蝦湯底，至今已開業23年。月初店主表示近期開始跟業主商討續租問題，不過對方採取非積極態度和開出令人難以接受的條件，店主唯有忍痛放棄舖位。店主又話現正努力尋覓新店址，雖然一切未有定案，不過希望原址可以繼續到農曆新年前。

檳城蝦麵店

蝦湯每日新鮮熬製，從剝蝦殼、攪殼、挑腸、炒肉、隔蝦油步驟都親力親為。

Prawn noodle shop

時間：1130-2100（周日1130-2030）

最後營業日：待定

地址：灣仔蘭杜街2號麗都大廈4號地舖

查詢：2520 0268

4. 香蕉仔

元朗人氣泰式香蕉煎餅小店香蕉仔於2019年開業，同年年尾結業，到2021年初再於同區重開，可惜數日前店主表示因租約期滿「又再執笠，如無意外做到12月30日。」老闆強調並非移民，除非有合心意舖位，否則短時間內都未必會重開。

香蕉仔主力售泰式香蕉煎餅，間中會有期間限定口味。（圖片來源：IG@foodiemaggiekei）

香蕉仔

時間：1600-0000（周三例休）

最後營業日：12月30日

地址：元朗大陂頭徑14-24號福星樓地下6號鋪

查詢：2520 0268

5. 食口福

近期各大媒體均有報道，於葵涌開業逾40年的港式快餐店食口福即將結業，食口福以生炸淮鹽雞髀、粗身薯條和自家製漢堡扒聞名，店內保留八十年代裝潢，以紅、黃、綠色燈箱相間的假天花、發光食物燈箱、膠椅等，充滿老派情懷。不過早前食口福於店內貼出告示，表示：「我們退休喇！承蒙各街坊友好近半世紀鼎力支持，於此祝願各位：食得開心、笑口常開、年年福祿。」最後營業日期為1月18日，各位想試的話記得把握機會。

逾40年歷史的港式快餐店食口福，其生炸淮鹽雞髀為皇牌必食！（圖片來源：IG@chikin721）

圖片來源：IG@ber_823

食口福

時間：0630-2000（周日例休）

最後營業日：1月18日

地址：葵涌和宜合道58號地下

查詢：2427 6383

6. 和之幸

位於牛頭角工業大廈內的日式餐廳和之幸，除了有室內座位外，室外亦提供燒烤服務。餐廳於今年10月曾發文表示：「急救，近年生意大跌，靠不到政府，只能自救。」推出午市外賣自取8折，奈何事隔兩個月，餐廳於卡塔爾世界盃日本隊出局翌日同時宣布餐廳將於1月14日光榮結業。店主表示：「經營面對前所未有嘅困難，與其為咗勉強維持落去而提供唔到比較好嘅食物質數及服務，加上種種不同原因，我哋終於投下這個困難嘅決定。」至於燒烤、火鍋、包場派對等就會繼續至另行通知。

日式食店和之幸早於10月告急，惟最後仍敵不過多種原因宣告結業。

戶外地方提供燒烤爐供大家BBQ。

和之幸

時間：1200-2230（周一至四）、1200-2300（周五及六）、周日例休

最後營業日：1月14日

地址：牛頭角大業街29號海洋工業大廈4樓A

查詢：5440 3806