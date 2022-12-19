從患侏儒症到世界盃冠軍 美斯封王之路

2022年卡塔爾世界盃，阿根廷在互射十二碼階段以4:2擊敗法國，相隔36年第三度奪得世界盃冠軍，美斯亦在職業生涯最後一場世界盃比賽中一償夙願，高舉大力神盃，畫上最完美句號！不過美斯的球王之路絕不順利，童年時被診斷出患上「侏儒症」，有三年時間須每晚打針，箇中辛酸不足為外人道⋯⋯

美斯終如願高舉大力神盃！

美斯11歲時確診侏儒症

美斯在1987年出生於阿根廷羅沙里奧，自4歲起便接觸足球，隨後加入阿根廷球會紐維爾舊生的青年軍。雖然年紀小小已展現出驚人天賦，但當時10歲的美斯身高只有約1.25米，與不少達1.7米高的同齡男生相比，算是相當矮小，教練甚至因此一度拒絕讓他上陣。

至11歲時，美斯被診斷出患上俗稱「侏儒症」的生長激素缺乏症（Growth Hormone Deficiency, GHD），患者的骨骼發育緩慢，如果未有盡快接受荷爾蒙治療，身高更可能會停止增長。

美斯童年時確診「侏儒症」

不過，治療費用高昂，每月需要約1,500美元（約11,700港元），美斯的家庭難以負擔，所屬球會紐維爾舊生亦只能承擔部份費用，難以解決問題。直至美斯在13歲轉投巴塞隆拿青年軍，球會願意全數承擔他的醫療費用，這位世紀球星才不至於因金錢問題而斷送美好前程，自此在巴塞隆拿、以至世界球壇大放異彩。

美斯在13歲轉投巴塞隆拿青年軍

「我不會因身高而感到自卑」

美斯曾在訪問時表示，他確診GHD後，必須要接受治療幫助增高，有一段時間每晚都要在腳上打針，日復日、 年復年，維持了整整三年時間。雖然接受治療後漸漸長高，但現時美斯亦只有約1.69米高，以足球員來說不算突出，但他並不在乎：「我不會因身高而感到自卑。身形比其他球員矮小反而有助我走動得更快、更敏捷，對踢足球有利。」