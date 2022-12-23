養肝減肥　提升少陽氣質

氣質是由許多心理活動綜合所表現出來的，介乎有形與無形之間，但卻可讓人清楚感覺到。例如個人的感受性、耐受性，反應的敏捷性，行為的可塑性和興奮的程度，以及外傾性及內傾性等，都會交錯綜合而組成個人的氣質。

中醫認為，氣質是在每個人先天稟賦陰陽的多與少，和後天境遇教育等等的影響下形成的。氣質不同，個人的形態容貌以及給人的印象，就有天壤之別，對個人在社會上的際遇也會有很大的影響。

人的其中一種氣質是「少陽氣質」。具體來說什麼是少陽氣質？少陽在中醫學而言，即在人體的半表半裡的中間位置，所以，少陽氣質的人喜歡交際，而且亦善於交際。他們一般性格開朗，口才好，感情豐富，敏捷樂觀，談笑風生，朋友自然多，甚至人見人愛，極具吸引力，往往令那些沒有這種氣質的人羡慕。

「少陽」在中醫理論的經絡中，是運行三焦和膽經的。三焦是五臟六腑中的一個腑，它的功能是運行原氣通達全身，運行水液保持全身水液正常，是能激發和推動五臟六腑的功能活動的一個很重要的腑。所以，擁有少陽氣質的人比較全面，比較能激發他人的熱情，也是一個比較受歡迎的人。

另外，人體的膽是附在肝臟的，所以有肝膽相照之稱。肝膽健康強壯的人比較樂觀，比較有膽色和量度。樂觀與量度，已經是一種很可貴的性格和魅力了。

那麼，如何去培養一種少陽氣質呢？中醫會用補養肝臟、疏通膽汁和調理三焦為原則。

不過，培養少陽氣質的實際用藥比較複雜，在這裡很難詳細解說。而且也不是單靠用藥便可，還要配合飲食和個人性情。簡單一點說，就是先從養肝開始，因為肝主情志。而平時飲食也不能太過肥膩，因肥膩食物會影響膽汁分泌。有疑問可先請教註冊中醫師。