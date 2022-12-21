3香港招聘「Honey Bee」 要work from hill兼不怕野豬？

電訊服務供應商「3香港」最近在招聘網站登廣告，招聘的是「Honey Bee」，不少人看得一頭霧水 —— 原來所謂「Honey Bee」其實是負責走訪香港不同地區，測試網速及訊號接收情況等，以找出網絡盲點。更重要的是，獲聘的「小蜜蜂」除了有具競爭力的薪酬，更可以終身免費用5G服務！來看看你自己是否符合條件？

3香港招聘「Honey Bee」測試網絡

招聘廣告指，Honey Bee需要遊走香港各區，於室內、室外以及鐵路沿線等地方，測試瀏覽YouTube、Facebook、Instagram、WhatsApp等港人常用平台時的網絡表現，收集數據，讓公司提供更優質服務。

廣告又指Honey Bee有著偉大使命，就是為人類生活帶來一點甜 (意指良好網速？)，而且更有機會晉升為Queen Bee (蜂后) 或Drone Bee (雄蜂)，負責向其他Honey Bee分派工作。

3香港招聘「Honey Bee」

Honey Bee只屬兼職性質，每週工作五天，除了有具競爭力的薪酬，更可以終身免費用5G服務！

那想成為Honey Bee的人需具備甚麼條件呢？如蜜蜂一樣工作效率高、願意接受艱辛旅程、方向感佳、習慣在人口密度高的地區工作。還有一個重點是，如果應徵者能與野豬等野生動物融洽相處，會是一項優勢！