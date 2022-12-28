Cetaphil舒特膚透亮抗敏系列 抗敏同時亮肌

寒冬襲港，引致敏感肌膚的五大症狀 — 乾燥、繃緊、粗糙、泛紅和痕癢漸趨嚴重，尤其是天生擁有敏感膚質的女士，隨着年齡增長、環境污染及生活習慣等各種內外因素影響，加劇黑色素形成和積聚，更會浮現色斑瑕疵，讓肌膚失去健康光彩。

有見及此， Cetaphil 舒特膚與皮膚科醫生成功研創出革命性溫和透亮專利技術 (GentleBright Technology™)，由海百合植物精華和醫學級 NIACINAMIDE 兩大活性成份結合而成， 並與多種保濕舒敏成份注入於全新透亮抗敏系列 (Bright Healthy Radiance Collection)，當中絕無酸類、高光敏性和低穩定性的美白成份、酒精、香料、 Paraben防腐劑等有害化學物，可以安心使用。全新專利技術能於色斑形成的每個過程中調節和降低黑色素的活躍情況，全方位阻止黑色素增生及積聚，亦能瓦解各種頑固色斑瑕疵，提升肌膚亮度，使整體膚色顯著變得更透亮均勻。

透亮抗敏系列中有兩大皇牌面霜，當中包括透亮抗敏日霜SPF15和透亮抗敏舒緩晚霜，兩者均注入醫學級高濃度NIACINAMIDE，只需4星期即可淡化各種色斑、均勻整體膚色和提升肌膚透亮度，令肌膚不分早晚地享有強大美白和透亮效能。（https://www.cetaphil.com.hk/）

透亮抗敏日霜SPF15（$280/50g）：為敏感肌膚於日間進行亮白、保濕抗敏和防曬。

透亮抗敏舒緩晚霜（$280/50g）：具高效滋養保濕效能的透明質酸，全面促進肌膚在晚上黃金睡眠時間淡化色斑、提升肌膚光澤度及透亮度，同時持久保濕和對抗敏感症狀。

想進一步改善膚質，可配合同樣注入NIACHINAMIDE的透亮抗敏潔面乳和透亮抗敏爽膚水同時使用，能溫和潔淨肌膚、加速肌膚細胞更新，增強後續保養的吸收度，讓肌膚即時回復彈嫩亮澤。

透亮抗敏潔面乳（$180/100g）：能溫和及徹底潔淨臉上污垢雜質和油脂，亦能清除角質死皮及暗啞，加速細胞新陳代謝。