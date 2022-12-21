美國大學研究發現 設定多個鬧鐘才起床 可導致兩大健康問題

近日香港天氣漸冷， 早上有誰會想離開暖烘烘的被窩？但上班、上學又不能遲到，設定多個鬧鐘是常識吧，每5分鐘響一次，相信亦是不少人的習慣。不過最近美國有大學的調查發現，這種起床方式並不健康，可能導致兩大健康問題出現！

57%人 鬧鐘響兩次以上才願起床

美國聖母大學(University of Notre Dame) 早前針對450名全職上班族進行調查，有57%的人在鬧鐘響兩次以上才願起床，當中以女性比男性多50%，如果是夜瞓一族和年輕人就更常出現這種狀況。

如果設定多個鬧鐘，當鬧鐘響了後入睡，但未進入深度睡眠狀態又再硬被下一次鬧鐘叫醒，反覆醒又了睡、睡了又醒，只會讓人起床時，頭腦變得更加昏昏沉沉，通常出門工作時仍處於精神受壓狀態。

注意力不足

長期處於被鬧鐘驚醒，代表你的睡眠周期無法完成，從而影響情緒和正常工作狀態；注意力不集中，亦會出現容易疲倦、頭痛問題等狀況。

慢性疾病急性惡化

如果有慢性疾病如高血壓、心血管疾病等，長期突然被鬧鐘驚醒，會導致血壓、心率及腎上腺素急速上升，這樣長期反覆刺激下，會為心血管帶來壓力，增加高血壓和心臟病併發症的高風險。

不依賴鬧鐘 健康的起床方式

相比每天早上多次被鬧鐘驚醒，以下數個起床方式更為健康：