編輯推薦！10個聖誕交換禮物玩法

聖誕節又來到，不少朋友都準備出席大大小小的聖誕派對，當中交換禮物環節少不了，不過費盡心思選好禮物後，在派對上應該如何交換？直接一手交一手？以下為編輯推薦的10個交換聖誕禮物玩法，總有一個適合你！

1/ 隨機抽籤

雖然沒甚麼新意，但絕對是最簡單、最不用動腦筋的方式！可以是先在禮物寫上不同編號，然後抽到哪個編號就得到哪份禮物；又或是以抽籤方式，由送禮者抽出自己的送禮對象亦可，既有效率又公平！

2/ 畫鬼腳

同樣是極為簡單的方式，大家拿出紙筆齊來畫鬼腳，交由命運決定你拿哪一份禮物！當然，每個人都可以在鬼腳紙上隨意添筆，左右大局～

3/ 盲人摸象

將所有人的禮物都放在場地的不同位置，然後每人輪流矇著眼睛盲選禮物，選中離手再換下一位。當然，旁邊的人可以在矇眼者抽禮物時胡亂指揮！「左一點～」、「低一點～」

4/ Yes or No？

所有人圍成一圈，每人可輪流挑選一位朋友，提出交換禮物的要求。要是對方說「Yes」，那就成功交換；要是對方的答案是「No」，你便可在對方左或右挑選一人強制交換！

不過即使交換過禮物的人，都可以重新送出禮物，或再次被要求強制交換。直至大家手上都不再是拿著自己的禮物，交換就告一段落！

5/ 聖誕版心臟病

所有人圍成一圈，每次中間都放著其中一份禮物，由主持人擲骰子，擲到某個特定數字、或某數字的倍數，大家就要起身搶奪中間的禮物。搶到的人就可以退出遊戲，直至每個人都有禮物便結束。

6/ 聖誕版大風吹

「大風吹」相信大家也不會陌生，所有人拿著自己的禮物圍成一圈，並開始播放音樂。音樂播放期間，參加者一邊將手中的禮物不斷往旁邊傳，當音樂停止時﹐手上拿著的就是屬於自己的禮物！如果有人拿到自己的禮物，就再大風吹一次吧！

7/ 幸運之繩

參與者人數必須為雙數，將所有人的禮物都綁上繩子後，將繩子打亂，然後以抽籤的方式決定順序。如果拿到自己的禮物，需要重新選擇，直到所有人都拿到非自己準備的禮物後，遊戲結束。

8/ 命運骰子

需要事先為骰子的不同數字擬定意思，例子如下：

1/ 把禮物向左傳一位

2/ 把禮物向右傳兩位

3/ 把禮物傳給對面的人

4/ 把禮物向右傳四位

5/ 把禮物向左傳五位

6/ 10秒內可任意傳送禮物

每人擲骰2-3次後，最後手上的禮物就屬於你！

9/ 揀我啦揀我啦我無問題㗎

每個人寫2-3句話去形容自己準備的禮物 (當然不要畫公仔畫出腸，也可以故意誤導)，然後放入容器中抽籤。每個人輪流抽籤，抽出者可依據內容決定要或不要。選擇「要」的話就馬上拆開禮物，「不要」的話就把籤放回去，換下一個人抽，直到每人都拿到禮物為止。

10/ 血腥交換禮物

將所有人的禮物集中放在一起，玩家以禮物為中央圍成一圈，然後以抽籤方式決定選禮物的順序。第一個人選出禮物後，必須馬上拆開給所有人看。接著到第二個人，可以選擇是否要拿走前一個人的禮物，或是重新選禮物。如果前一個人的禮物被搶走，就再選一個禮物拆開，直到最後一個人拆完、每人都拿到禮物為止。