全新雞翼品牌WingStreet登場 聯乘本地潮牌Grocery推出限量T恤

「燒雞翼，我自細鍾意食。」雞翼是大人和小朋友都喜愛的食物，不論日常用餐還是各種派對都有它的出現。全新雞翼品牌WingStreet帶來多款玩味口味，包括玩•原味、美式BBQueen、 微辣世界、辛甜是咪打、 酸甜甜、勁多嗲。今次更首度聯乘本地潮牌Grocery推出別注「Pre-sauced」Tee ，將隨性自我的吃雞翼態度展現在衣服上！

WingStreet雞翼分別有8隻、12隻和18隻三種選擇，購買12隻的客人可挑選兩種口味自由搭配，購買18隻的客人更可挑選三種口味。現於foodpanda及Pizza Hut有售，逢星期一在Pizza Hut單點12隻或以上均可享用75折優惠，金會員更可享有折上折優惠。（查詢：(https://www.pizzahut.com.hk/tc/order#/menu/wings）

玩•原味 勁多嗲

微辣世界 辛甜是咪打

酸甜甜 美式BBQUEEN

聯乘本地潮牌Grocery推出別注T-shirt

WingStreet首度聯乘本地潮牌Grocery推出特別版「Pre-sauced」Tee （$420/件），在純白色T-shirt的前後模仿沾上醬汁，T-shirt背部印有特色收據貼布，是品牌其中特色之一。凡購買WingStreet聯乘Grocery的「Pre-sauced」Tee ，即會附送WingStreet限定試食券乙張及潮流個性貼紙。