楊明犯案事件簿 醉駕、傷人、刑毁樣樣齊

藝人楊明於2020年8月，於山頂馬己仙峽道駕駛私家車時失事撞壆，去年11月承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪，被判囚18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。楊明不服刑過重，提出上訴，高等法院今(22日) 駁回上訴，楊明須即時入獄18日。法官陳仲衡在判辭指，楊明不小心駕駛罪的證據「鐵證如山」，反覆認罪答辯亦顯示他的悔意只是一般，故維持原判。

楊明劇中多演警察 現實案底纍纍

現年41歲的楊明原名林明樂，1999年畢業於第13期藝員訓練班，加入TVB初期多演出跑龍套角色，2007年更獲TVB安排入讀第21期藝員訓練班，為史上第一位重讀訓練班的藝人；楊明後來逐漸擔任重要角色，近年更於多套劇集擔正男主角。

可惜，現實中的楊明，與他在劇中常演警察的正氣形象剛剛相反，不懂潔身自愛，自2005年起多次進出法院，案底纍纍：

醉駕

2005年，楊明被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，他本人更在車中睡著。其後接受酒精測試時證實超標被捕，最終被判罰款7,000元及停牌一年。

普通襲擊

2006年，楊明因被夜店保安員拒絕入場，用腳踢保安員，被控普通襲擊罪，最後被判守行為一年。

刑事毀壞

2007年5月，楊明在守行為期間，於醉酒後到紅磡一家便利店用回鄉卡當八達通購物，兩度交易失敗後突然發怒，將店內八達通機擲到地面及店外，又打爛店內一個香煙廣告箱。楊明承認一項刑事損壞罪，被判150小時社會服務令，及須向便利店賠償3,880元。當時裁判官更直斥，楊明因多宗法庭案件做到「 揚名聲」的效果。

無牌經營食肆

2020年1月，楊明位於荔枝角工業大廈的燉湯店，被發現用「食物製造廠牌照」招待食客。經過食物環境衛生署調查後，發現2019年9月至2010年1月都有違規情況，因此檢控餐廳負責人無牌經營食肆。楊明事後回應，表示常常都會收到不合理投訴，認為自己是被針對。

疑似侵權

2020年1月，楊明經營的燉湯店再惹風波，有指店內展出的「泰國藍象」商標疑似侵權，該品牌港澳總代理隨後在網上發聲明，指燉湯店在未經授權的情況下使用該肖像，並用於商業營銷，售賣與及宣傳。

對方澄清與楊明的燉湯店沒有任何商業合作關係，亦未曾收過燉湯店使用「藍象」之肖像權/品牌/商標之申請，要求燉湯店將有關宣傳品移除。事後，楊明澄清表示絕對冇侵權意向，亦尊重品牌建議，即時將全線分店餐牌上「泰國藍象」商標移除。

2022年淪為階下囚

2020年8月在山頂馬己仙峽道揸車失事撞壆，被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」三項罪名，經審訊後被裁定「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立，楊明承認「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」兩罪，原須還押候判，其後楊明申請推翻認罪答辯，獲裁判官批准。

其後楊明被裁定「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」罪成，被判囚18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元，楊認為刑期過重提出上訴，獲准以三萬港元保釋。2022年12月22日，高等法院駁回楊明上訴，楊明須即時入獄18日。