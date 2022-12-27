挑戰妄想症　從妄想中找破綻

在統計學上，妄想症大多數的發病時間是40多歲，但整個範圍可以由10多20歲至80歲都有機會。當然，20歲以下的小朋友較少患妄想症，這年齡層若出現精神科問題，大都是思覺失調。

臨床上，處理妄想症最具挑戰性的地方，是如何在聆聽患者傾訴後，不去否定他，也不去認同他，但卻能夠取得他的信任。竅門包括給他充分時間表達自己的想法，然後嘗試了解他有這些妄想的背景，很多時我們會用心理學上的方法與他們傾談，例如說：「你覺得是這樣，但會否覺得如果那位明星或歌手在向你示愛，其他人也應該察覺呢？你寄信、寄卡、送禮物給他，他有沒有回覆過呢？」這樣說有機會令患者自動反思：「對啊，為甚麼我寄那麼多信，他一個字也沒有回覆過呢？」漸漸她可能會覺得醫生說的話有一定的道理，有機會逐步進展至她認為自己的想法是否存在問題。

當然，這過程並不容易，因為病人會找很多藉口為明星對她全無回應作出解說，面對這種情況，精神科醫生就需要找出破綻，因為在妄想的系統中，患者會把整件事包裝得接近完美無瑕，但若醫生能夠找到破綻，就有機會打破她的包裝，令她有機會進行反思。所以，除了見病人時需要比較「八卦」和「長氣」，希望引導他們說出為甚麼會有這些想法，也可能需要從其他渠道「收風」，例如和患者 的家人傾談，了解患者所講的有哪些是事實，以及日常在家中的表現、談吐等，收集關於患者情況的資料。

最後要留意，近年愈來愈多的認知障礙症，症狀也包含了妄想，例如有些長者長期覺得家中的菲傭會偷東西，但並非事實。必須分清楚，這些雖然是病人妄想出來的，病人所患的卻未必是妄想症，而是認知障礙症本身的妄想症狀。