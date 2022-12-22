拍拖4年樣樣AA制 男友求婚後叫女友夾鑽戒錢

拍拖花錢乃是環環相扣的事，但二人消費究竟是單方面付出，抑或AA制呢？最近有台灣女網友在討論區發文表示跟男朋友拍拖4年，不過金錢上的問題就叫她相當苦惱。

女網友指男友賺的不少，並不是沒錢的那種，可是卻有非常強烈的AA制觀念，從交往至今雙方都是AA。女方舉例指在7-Eleven買水，只要自己有份喝的話也要夾份。而有時女方先墊支的話，男方亦會付一半錢予女方。女方強調自己並非介意夾錢，只是覺得兩人沒必要分得這麼小。

女方表示在剛過去的周末，男朋友終於在一眾朋友見證下求婚成功，可是回家後男朋友說：「那個鑽戒我挑了很久，15萬左右，沒關係你可以慢慢轉七萬五給我就好。」女方聽後直接呆倒：「你的求婚戒指也要跟我AA嗎？」對方回應：「結婚是我們兩個的事啊，不應該AA嗎？」

沉默許久後，女方表示：「但那是求婚鑽戒欸……不是男方送給女生的求婚禮物嗎…….」豈料男友道：「但，是因為我們兩個要結婚才會有這個求婚送禮的環節啊，還是說結婚男生就應該要多付錢？」女方在文中透露二人正在冷戰中，男朋友沒再提起鑽戒的事，自己從那天起也不敢再戴那枚戒指。

帖文引來逾2,000個留言，有網民問：「以後生小孩也要AA嗎？」、「捨不得為你花錢的男人真的先不要，趁還沒結好好想清楚。」、「看錢很重的，真的不適合組一個家庭。」各位又有何看法呢？

原文（資料來源：Dcard）