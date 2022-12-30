強心壯腎　提升少陰氣質

「氣質」雖然大部分是源自先天，但可以在後天影響個人氣質的因素也很多，例如後天的各種教育之中，對個人氣質影響較大的就是文化藝術因素，正所謂「腹有詩書氣自華」，傳統上，書香門第、大家閨秀，都較有修養和知書識禮。

至於中醫所指人的五種氣質之一的「少陰氣質」，「少陰」在中醫學上即人體水火之臟（分別對應腎臟和心臟），陰陽之根，其功能是維持所有臟腑的生理活動和協調制約。所以，少陰氣質的人容貌穩重沉靜，言談節制，做事深思熟慮，善辨是非，行事起來有計劃，謹慎細心，能自制和忍耐，不會輕舉妄動，給人一種穩重成熟、可靠可信的感覺和風度。

少陰在中醫經絡中主要是影響心臟及腎臟的。中醫說，「心主血脈，其華在面」，所以擁有少陰氣質的人面色較紅潤。而心主神志、主思維，所以少陰氣質的人神志清晰，思考敏捷。另一方面，腎主藏精、發育、生殖，所以少陰氣質的人也會充滿對異性的吸引和魅力。

那麼，如何去培養一種少陰氣質呢？中醫會用補心強心、補腎壯腎的方法，去增強心、腎的功能，讓少陰的氣質自然和充分地表現流露出來。以下這味蓮子圓肉蛋黃茶便是很不錯的補心食療。

蓮子圓肉蛋黃茶

材料：蓮子20粒，圓肉1錢，蛋黃1個。

做法：蓮子開邊後勿去芯，先煮熟，加入圓肉再煮20分鐘，乘熱倒入蛋黃攪勻，待略涼後溫服，不宜冷吃。

功能：養心安神，益腎健脾。可每星期吃一次，但膽固醇過高者不宜。

當然，單靠一味食療未必能培養出明顯的少陰氣質，還需配合其他中醫藥調補方法，以及個人平日的待人處事方式等等，有需要的話應先請教註冊中醫師。