新年好去處2023｜The ONE 皇室堡 x PLASTIC THING為食天神祭 8大打卡位＋期間限定店

新年好去處2023 |聖誕節未到,就有新年好去處2023的消息!適逢明年1月22日是正月年初一,The ONE及皇室堡聯同「Whateversmiles x PLASTIC THING」舉辦「The ONE‧皇室堡 x PLASTIC THING 為食天神祭」。PLASTIC THING系列角色,包括為食妹、Puffy、女神及光頭仔來到兩個商場8個打卡位,以及期間限定店跟大家恭賀新禧!

The ONE x PLASTIC THING 為食神社

2.5米高的為食妹黃金蘿蔔神像坐立於4米高日式The ONE為食神社內,並由PLASTIC THING 4大核心人物的「吉祥不倒開運達摩」——為食妹、Puffy、女神及光頭仔守護著,遊人前來推過達摩,寓意新一年必定能捉緊「滿足」、「快樂」、「富貴」和「愛」。

黃金蘿蔔神像

吉祥不倒開運達摩

大「兔」腩為食妹

戀愛運UP!戀人御守

The ONE x PLASTIC THING「兔滿長肥」期間限定店 by Whateversmiles

皇室堡 x PLASTIC THING 為食妹天神祭

為食妹以2.5米高粉紅兔仔造型亮相皇室堡, 大家可到4米高的「為食神殿」參拜一下「為食神兔」及到「巧豐收蘿『拔』亭」捉摸一下黃金蘿蔔,另外還有「『加』肥屋潤挑戰賽」,亦可約齊朋友挑戰Puffy,重量達88KG或以上及完成指定步驟,即可免費獲得「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」;同時,希望來年甜甜蜜蜜的你,可以在「戀人鳥居」與女神及光頭仔同框拍照,沾一沾他們的甜蜜戀愛運!

為食神殿

戀人鳥居

巧豐收蘿「拔」亭

「加」肥屋潤挑戰賽

皇室堡x PLASTIC THING天神販賣機 by Whateversmiles

「兔滿長肥」期間限定店及「天神販賣機」共發售逾15款獨家限量兔年周邊,當中有共發售逾15款獨家限量兔年周邊,當中最矚目的必定是「特別版為食妹造型匙扣八達通卡」及「PLASTIC THING金運麻將套裝」,另有「為食妹Tummy Fatty 3.0毛公仔」及「兔年為食妹毛公仔」等等!

PLASTIC THING 聯乘精品

6款PLASTIC THING限定利是封、揮春、野餐墊及利是袋

成為The ONE Club會員,消費滿指定金額即可換領女神及光頭仔加持的「有女神御守利是封」、「戀愛金運達摩雙面揮春」及有食妹及Puffy圖案的「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」。

「有女神御守利是封」(1套2款共8個):1月7日起至換完即止,

The ONE Club會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費滿HK$ 800,連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡,即可換領利是封兩套。







1月7日起換完即止,讚好The ONE Instagram 及Facebook社交平台,即可換領1個。

1月7日至2月5日,The ONE Club會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費滿HK$ 1,500,連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡,即可換領利是封乙套。

成為WINDSOR CLUB會員,並消費滿指定金額,即可換領由為食妹及Puffy作主角的「有食神御守利是封」、「PLASTIC THING樂滿兔年雙面揮春」及「袋袋平安利是袋」。禮品數量有限,先到先得,換完即止。農曆新年有PLASTIC THING全員陪你賀歲,新一年所有事都順風順水!

有食神御守利是封(1套2款共8個):1月7日起至換完即止,WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費每滿HK$800即可免費換領利是封兩套。 「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」

(1套1個):1月7日起換完即止,凡參加「『加』肥屋潤挑戰賽」,顧客總重量達88KG或以上並完成指定步驟,即可免費獲得「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」乙個。

袋袋平安利是袋:1月7日至2月5日,WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費每滿HK$1,500即可免費換領利是袋乙個。

The ONE x PLASTIC THING為食神社

日期:2023年1月7日至2月5日

時間:1000-2200

地址:The ONE UG2中庭

The ONE x PLASTIC THING「兔滿長肥」期間限定店 by Whateversmiles

日期:2023年1月7日至2月5日

時間:1200-2100

地址:尖沙咀The ONE UG2中庭

皇室堡 x PLASTIC THING為食妹天神祭

日期:2023年1月7日至2月5日

時間:1000-2200

地址:皇室堡地下中庭