高露潔新推便攜條裝漱口水 漱口之餘仲可以求籤！

無論聖誕還是農曆新年，出席不同聚會當然要保持笑口常開、口氣清新！高露潔今個12月首次推出限量版便攜條裝漱口水，以「求籤」為主題包裝，玩味設計，實行邊玩邊漱口！除可消除口氣、去除口腔細菌外，更寓意大家好運連連。每盒五條獨立包裝，輕便小巧，隨時隨地使用！

漱口水求籤筒 好玩又實用

為迎接農曆新年來臨，高露潔驚喜推出設計潮爆，極具創意的「漱口水求籤筒」。這款便攜條裝漱口水以「求籤」作靈感，盒內漱口水體積小巧易攜，使用前只需1秒撕開，簡單易用，適用於每個重要見人時刻。

一盒五條「好運籤」漱口水共有6款不同設計有不同吉祥程度之分，如大大吉，小吉、半吉，款款語句都帶有祝福意思。包括，單身必備的「開心約會，出pool成功」、大專學生個個都希望的「過3爆4，科科A+」等。求籤盒上蓋獨配小開口設計，用家可於漱口前「求支好籤」，輕搖出印有好運籤圖案及祝福語的條裝漱口水，於清除口臭的同時帶來好運！

新年大抽獎 嬴走智能電話 14 Pro Max

高露潔 便攜條裝漱口水由12月24日起於萬寧獨家限時限量發售。於門市購買全線高露潔口腔護理產品滿$79，即可獲得參加新年大抽獎的機會乙次；於網店購買滿$99，即可獲得抽獎機會兩次。豐富獎品包括iPhone 14 Pro Max、Dyson Supersonic風筒及主題樂園客房套票，另外還有現金券利是！

詳情請參考：http://www.colgatehkpromotion.com/luckydraw

公開發售日期: 12月24日

建議零售價：$29.90（一盒五條裝）

銷售點：萬寧獨家發售 (門市及網店同步)